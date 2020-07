I corsi on line proposti dalla School for Curatorial studies Venice rappresentano un approfondimento e uno sbocco per i numerosi studenti che acquisiscono un diploma o una laurea nelle università e nelle accademie italiane. Molto spesso, gli atenei forniscono una preparazione prettamente teorica oppure incompleta che rende difficile l’inserimento nel mondo del lavoro.

Seguire l’organizzazione di un padiglione alla Biennale di Venezia, curare una mostra in una galleria privata, la didattica in un museo o gestire uno spazio no profit sono tutte mansioni che richiedono capacità di lavoro sia individuale che collaborativo. Per chi decide di intraprendere queste professioni è indispensabili avere una conoscenza dell’arte contemporanea e della storia delle mostre così da seguire con preparazione i progetti in tutte le loro fasi.





FINALITA’

I corsi online della School for Curatorial Studies Venice offrono delle conoscenze specifiche, approfondimenti preziosi e la possibilità di sviluppare un pensiero critico. Il corpo docenti è costituito da studiosi e professionisti di spicco che condividono con gli studenti le loro competenze nel mondo dell'arte professionale. I workshop online non mancano di fornire l'attenzione individuale e i feedback necessari per permettere di operare con successo. Lezioni, video e lectures settimanali sono affiancati da confronti e dialoghi coordinati dai docenti per offrire un'esperienza flessibile e interattiva. Un’occasione che permette di esplorare nuove idee e fare rete con altri studenti e i docenti coinvolti.



IL PROGRAMMA

Il corso ha come scopo quello di fornire tutti quegli elementi indispensabili a costruire la pubblicazione che accompagna una mostra, in un percorso che esamina le varie fasi e le figure professionali coinvolte nella sua realizzazione. Un processo delicato caratterizzato da numerose sfaccettature che il workshop presenta e analizza in modo da offrire le competenze adeguate per affrontare un lavoro editoriale in un’istituzione pubblica o privata.

I solidi strumenti forniti dal workshop permettono di sviluppare la capacità di saper fronteggiare gli aspetti pratici che questo lavoro richiede. Un percorso che punta sull’apprendimento attraverso la pratica e prevede nell’ambito delle ore a disposizione diversi esercizi e ricerche da presentare in classe.

Ai partecipanti sono forniti gli strumenti necessari per poter operare con professionalità nel mondo dell’arte e nello specifico nel campo dell’editoria.

Il corso ha una durata di 24 ore e si svolge online nel corso di 8 giorni con 3 ore di lezione al giorno. 2 giorni a settimana per un totale di 4 settimane. Il corso avrà inizio lunedì 14 settembre 2020. Si svolgerà dalle ore 16.00 alle ore 19.00, ogni martedì e sabato.



MATERIE DI STUDIO

Analisi delle figure che gravitano attorno alla costruzione di un prodotto editoriale.

La progettazione editoriale: i contenuti

Come si strutturano dei budget previsionali; La ricerca bibliografica e la redazione dei documenti;

Il reperimento del materiale fotografico

Il rapporto con l’artista se vivente o con chi ne detiene i diritti d’autore;

La correzione delle bozze; Il rapporto con le diverse figure professionali come l’editor,

l’agenzia per le traduzioni e il team grafico, ecc.

Il workshop prevede alcune esercitazioni pratiche da svolgere da casa e da presentare in classe come la ricerca bibliografica online;

Analisi dei siti web attendibili; Come si scrive una bibliografia, nel caso di libri monografici; Impostare una cronologia dell’artista. Il materiale fotografico e le relative didascalie



COME ISCRIVERSI

Il termine per le iscrizioni è fissato per il 30 agosto 2020. Entro quella data è necessario compilare il modulo di richiesta di ammissione e inviarlo assieme al Curriculum Vitae alla mail: info@corsocuratori.com. La conferma di ammissione verrà data il 2 settembre 2020. Il numero di posti disponibili è limitato, per cui coloro che saranno accettati al corso è richiesto di formalizzare immediatamente la loro domanda versando la quota per il corso e inviando il modulo di iscrizione compilato che trovate sul sito. La quota di iscrizione al corso è di 290,00 euro + 100 euro di iscrizione all’associazione per un totale di 390,00 euro.

Al termine del corso ti verrà rilasciato un Certificato della School for Curatorial Studies di Venezia, una delle più prestigiose istituzioni nel campo della curatela e riconosciuta in tutto il mondo.

Il corso è valido per la richiesta di crediti formativi ed è a discrezione delle singole università il numero di crediti elargiti.





