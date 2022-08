Così Paola Bergamo guarda la Sua Candidatura.

Una volontà di cambiamento il vento che gira Con Calenda, Renzi e Gozi, sì ad un pensiero costruttivo, pacato e repubblicano.

La destra i competitor ? Meloni, forte ma l’Italia è come la Ferrari: per guidarla serve esperienza e tatto.

Lei premier? Ci saranno ripercussioni sull’economia e borsa.

Il Pd sbaglia, punta sulla tassazione in un paese già sfibrato… noi guardiamo a riformare il Paese modernizzando, semplificando, agevolando impresa e lavoro secondo giustizia ed equità!

Più che “terzo polo” siamo il Polo di un nuovo modo di far Politica! È alleanza repubblicana Nazionale ed Europea fuse insieme! È la proposta alternativa a quella di una destra conservatrice che si chiude a riccio. Il nostro è un Polo di apertura e di unione per una Italia Forte in una Europa Forte!

Cambierà il governo, ma sarà difficile duri se l’incarico non verrà affidato a chi nn saprà come Draghi mettere tutti d’accordo ed essere autorevole e godere di stima internazionale.

Occorre uno stratega e tale è percepito chi ha sistemato questioni importanti.

Lega e m5s avranno meno consensi. In Veneto anche la Lega di Zaia è scontenta…insomma non è tutto oro quello che sembra luccicare nei sondaggi e gli Italiani, che stanno pagando un prezzo altissimo, sono certa che non faranno più scelte dettate dalla paura o dalla rabbia! Qui ci vuole testa! Quello che Mazzinianamente si dice Pensiero e Azione!