Chi pensava che Dj Vincenzino, artista conosciuto per il suo sound scatenato, si fermasse dopo il grande impatto di "Sax Up" si è sbagliato è di grosso. Il dj siciliano torna con Jaywork Music Group con un brano scatenato ma melodico come "No Mercy". E' infatti una traccia, anzi una vera canzone, decisamente radiofonica. "No Mercy" è poi adatta a tutti i radio show dei tanti dj italiani e non. Attenzione a"No Mercy"e all'incontenibile Vincenzino.

Dj Vincenzino è Disc Jockey, Speaker Radiofonico, Producer. Da più di vent'anni, oltre ad occuparsi di radio, fa ballare alcuni dei più importanti locali della sua Sicilia. All’età di 14 anni inizia il percorso radiofonico in una radio locale (Radio City) dal 1996 al 2000; il percorso radiofonico continua con altre emittenti locali come (Radio Sicilia) dal 2000 al 2002 segue anche (Radio MvM) dal 2003 al 2013. Dal 2018 entra a far parte dello staff di Radio Studiopiù. Oltre alla recente "Sax Up", un successo firmato Jaywork Music Group, ha firmato tanti brani e progetti tra cui 4 Mind's – All Right– The Bass Up – You Make Me Feel, Java/Salta (...).