Nella mattinata di oggi, il Santo Padre Francesco ha ricevuto in Udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente della Repubblica Argentina, S.E. il Sig. Javier Gerardo Milei, il quale si è successivamente incontrato con Sua Eminenza il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, accompagnato da S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato è stato espresso compiacimento per le buone relazioni tra la Santa Sede e la Repubblica Argentina e la volontà di rafforzarle ulteriormente. Ci si è poi soffermati sul programma del nuovo Governo per contrastare la crisi economica. Nel prosieguo della conversazione, sono stati toccati alcuni temi di carattere internazionale, in particolare i conflitti in atto e l’impegno per la pace tra le nazioni.

Così una nota stampa della segreteria vaticana ha descritto l'incontro tra il papa argentino e il presidente argentino Milei... uno dei tanti sovranisti che oggi inquinano il quieto vivere, balzano come ogni sovranista che si rispetti, tanto che l'incontro avuto con il Papa è stato da lui descritto come un enorme successo... nonostante, in precedenza mentre era in campagna elettorale, avesse etichettato il pontefice con termini tutt'altro che lusinghieri.

Javier Milei è arrivato in Vaticano, al Palazzo Apostolico, poco prima delle 9 ed è stato accolto dal Papa nella Biblioteca Vaticana. L'incontro è durato circa 70 minuti.

Successivamente, la delegazione argentina, con ministri al seguito, si è incontrata con il segretario di Stato Pietro Parolin, quindi, si è recata al Quirinale, dove ha incontrato il presidente Mattarella e a Palazzo Chigi, dove è stata ricevuta dalla premier (post) fascista Giorgia Meloni.

In serata Milei tornerà in Argentina.