Il successo di Fuori Menù, il cooking show gluten free condotto da Jessica Selassie, continua a crescere ed entusiasmare il suo pubblico. In onda su Cusano Italia Tv, canale 264 del Digitale Terreste, dal lunedì al venerdì alle 12.00. La trasmissione si rivolge sia alle persone celiache che a chi non lo è, dimostrando che si può mangiare con gusto anche senza glutine.



Una delle caratteristiche che rende unico questo programma è la sua capacità di coinvolgere anche coloro che non hanno problemi di intolleranza al glutine. Infatti, Fuori Menù dimostra che cucinare senza glutine è facile, anche quando si invitano amici celiaci. Grazie alle ricette semplici e gustose proposte da Jessica, è possibile preparare pasti deliziosi che soddisfano tutti i palati.

All'interno dello show, ci sono varie rubriche che offrono un'ampia varietà di piatti gluten free. "Frutta e verdura di stagione" presenta ricette che sfruttano i prodotti freschi del periodo, come ad esempio le fettuccine ai funghi porcini, perfette per un inizio di stagione autunnale. "Cena con amici" propone piatti da condividere, come la pasta zucchine e salsiccia. "Colazione time" mostra ricette per un dolce risveglio, come la torta di zucca. "Cosa c'è di stagione" presenta piatti veloci e semplici come le rose di mele al forno. La rubrica "Nice to meet you e ricette regionali italiane" offre l'opportunità di scoprire tradizioni culinarie di diverse regioni, come la trippa alla maremmana, una delle ricette più tipiche della Toscana, e il ragù di suino grigio, piatti della cucina locale preparati insieme all'amico Alessandro Ciacci de La Ciccia del Ciacci di Bibbona. In futuro, verranno introdotte anche ricette provenienti da altre parti del mondo.

Le ricette proposte sono semplici da eseguire e sono spiegate in modo chiaro da Jessica, che brilla per la sua personalità stilosa, sexy, divertente e con un tocco di ironia, accompagnata da una grande professionalità. Molte fan appassionate di cucina seguono con entusiasmo Fuori Menù e sperano che Jessica raccolga le sue ricette in un libro.

#fuorimenu un piatto senza formaggio e uno con pic.twitter.com/TmYsSQBnJe — Amalia Rizzuto (@RizzutoAmalia) November 6, 2023



Se desiderate replicare le ricette di Jessica e taggarla su Instagram, potete trovarle sul canale YouTube di Cusano Italia Tv. Inoltre, per non perdere gli altri appuntamenti con Jessica su Cusano Italia Tv e Radio Cusano Campus, ricordiamo che mercoledì alle 21.30 va in onda "Suite Selassie" con le sorelle Clary e Lulù, mentre venerdì alle 18 potete seguire "Che rimanga tra noi" condotto assieme da Alessio Moriggi e Francesca Pierri.