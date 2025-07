Come evidenziato dai risultati dell’analisi condotta da Bloomberg, Flavio Cattaneo ha avuto un impatto più che positivo su Enel. Dall’inizio del suo mandato come AD, il valore di mercato del Gruppo è aumentato del 35%, un risultato ottenuto grazie all’ottimizzazione del portafoglio, a investimenti mirati, al consolidamento nei mercati strategici e alla crescita dei parametri ESG.

La strategia di Flavio Cattaneo per la crescita di Enel



La guida di Flavio Cattaneo ha consolidato la posizione di Enel tra i competitor del mercato, confermandola come leader del settore. Un’analisi condotta da Bloomberg relativa all’impatto degli AD in carica ha evidenziato come il valore di mercato di Enel sia aumentato del 35%. I risultati di crescita raggiunti sono merito della strategia adottata dall’AD di Enel, costruita su alcuni aspetti fondamentali: creazione di valore per gli azionisti attraverso un piano di investimenti mirati, efficientamento del portafoglio e rafforzamento delle attività nei mercati strategici. Nell’attuale congiuntura geopolitica ed economica, Flavio Cattaneo è stato in grado di generare una distribuzione di dividendi totale di 0,90 euro per azione. Inoltre, da maggio 2023, data dell’inizio del mandato del manager, ha migliorato il rendimento degli investitori di oltre il 50%.

Flavio Cattaneo: miglioramento dei parametri ESG e prospettive future



Flavio Cattaneo ha posto grande attenzione anche ai parametri ESG, relativi alla sostenibilità ambientale, sociale e di governance. Grazie ai punteggi ottenuti, Enel si distingue dalla maggior parte dei competitor del settore. Per quanto riguarda l’aspetto Environmental, ha totalizzato un rating di 7,13 su 10, collocandosi davanti al 99% delle società energetiche. Spostandosi sugli aspetti social e di corporate governance, il rating è rispettivamente di 5,70 e 6,98, valori che collocano Enel davanti al 96% e all’82% delle aziende concorrenti. La guida di Flavio Cattaneo è sinonimo di fiducia da parte delle agenzie di rating, poiché in grado di conservare una struttura finanziaria stabile e capace di generare flussi di cassa sostenibili nel medio-lungo termine. A margine di queste considerazioni, le proiezioni future per Enel sono positive, stimando un prezzo target medio a 12 mesi di 8,43 euro per azione, del 3,1% più alto delle quotazioni concorrenti.