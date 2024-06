È stato recuperato senza vita in provincia di Siracusa il bambino di 10 anni che, per cause ancora da accettare, è caduto in un pozzo profondo circa 15 metri di cui circa la metà pieno d'acqua. La tragedia è accaduta nelle campagne di Contrada Falabia, a Palazzolo Acreide.

Ci sarebbe anche una donna di 54 anni, una animatrice di un campo estivo a cui il piccolo stava partecipando, che sarebbe scesa e successivamente rimasta incastrata nello stesso pozzo, per verificare che il bimbo fosse lì e per tentare di salvarlo. La donna rimasta intrappolata, è già stata recuperata. Sarebbe stata poi trasportata in stato di choc in ospedale.

La Procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta sull'accaduto per omicidio colposo al momento a carico di ignoti. L'area in cui è avvenuta la tragedia è stata posta sotto sequestro per consentire le indagini. Resta da capire perché la donna e il bambino fossero arrivati vicino al pozzo e se la cavità era segnalata.