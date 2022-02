La Juventus riesce a "sfangarla" al Castellani, battendo nel tardo pomeriggio l'Empoli per 3-1 nell'incontro valido per la 27.a giornata di Serie A.

Sono gli ospiti ad andare in vantaggio al 32' con Rabiot che dalla sinistra effettua un cross perfetto col mancino per Kean che, solissimo, supera di testa Vicario.

L'Empoli pareggia al 40' su azione da calcio d'angolo, con Zurkowski che in una mischia in area trova la palla per battere Szczesny.

Nel recupero prima del fischio finale, la Juventus raddoppia, grazie nuovamente alla sua difesa ed in particolare Luperto, che si fa ipnotizzare e attrarre da uno slalom di Cuadrado lasciando liberissimo Vlahovic al centro che, una volta ricevuta palla, la mette comodamente in rete.

Nella ripresa, al 66', il contropiede bianconero, avviato da Cuadrado e proseguito Morata, dà la possibilità allo spagnolo di servire Vlahovic, ancora lasciato liberissimo da Luperto evidentemente sceso in campo indossando la divisa sbagliata, che grazie ad un pallonetto di destro supera per la seconda volta il portiere dell'Empoli portando il risultato sul 3-1.

Al 76', dopo aver preso una traversa su punizione, l'Empoli, nel proseguimento della stessa azione, trova il gol con La Mantia, subentrato da pochi minuti, per il 3-2 finale, anche se non va dimenticato che i padroni di casa sono andati vicinissimi al pareggio almeno in un paio di occasioni.

In classifica i bianconeri consolidano il quarto posto portandosi a 50 punti.

Per la Juventus, da segnalare l'ennesimo infortunio che stavolta ha interessato Zakaria, uscito per un risentimento all'adduttore. Nota di colore per il commento tecnico offerto da Dazn, con l'ex arbitro Marelli che ha descritto un evidente fallo da rigore di Rabiot come una provocazione del giocatore dell'Empoli spinto con il gomito a terra, e con i due telecronisti che comicamente si esaltavano per il successo juventino, vagheggiando pure una rincorsa scudetto, nonostante la squadra di Allegri abbia finito in affanno, dopo aver impostato la partita solo tentando di giocare in contropiede... nonostante di fronte avesse l'Empoli, non il Paris Saint Germain.







Crediti immagine: twitter.com/juventusfc/status/1497635112309170181