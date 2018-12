Matrimonio all'italiana

Proseguono le burrascose primarie del PD con l'ultimo aggiornamento che registra l'abbandono dalla corsa dell'ex ministro dell'Interno Minniti, dopo aver preso atto che gli verrà meno l'appoggio delle truppe renziane, dato che il loro "generale" parrebbe ormai aver deciso di fondare un proprio partito.

Il diretto interessato, ufficialmente, smentisce. Ma ormai a tutti è noto che Renzi finisce per fare, sempre, l'esatto contrario di ciò che ha dichiarato in precedenza!

Ad oggi il problema, per lui, non è quello di volersene andare dal PD, ma quello di non avere una sostanziosa fetta di elettorato che lo segua. E allora che fa? Strizza l'occhio agli ormai quasi orfani dell'ex cavaliere, che non se la sentono di andare con Salvini.

Chi vive di speranza...