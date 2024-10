L'iniziativa prevede una giornata intensiva in cui si esplorerà l'evoluzione del giornalismo, dal suo sviluppo storico fino alle sfide odierne. In un’epoca in cui le informazioni sono sovrabbondanti e spesso inaffidabili, il giornalismo rischia di perdere la sua missione originaria di portare verità e chiarezza.

Si tratterà il tema delle “bufale” (fake news) e si insegneranno tecniche per identificarle e smontarle. Con una puntata sull’Intelligenza Artificiale e il suo ruolo nell’informazione che è già e non ancora. Inoltre, verranno affrontate modalità di comunicazione efficace, specialmente quando si tratta di comunicare la propria fede in un mondo iperconnesso ma superficiale e distratto.

Attività pratica:

Dopo la parte teorica, i partecipanti saranno invitati a scrivere un articolo su un tema specifico, con una verifica immediata delle fonti e della qualità del contenuto.

Momento finale e riflessione spirituale:

La giornata si concluderà con un momento di preghiera e riflessione, attraverso la lettura di brani biblici che trattano il tema della comunicazione e della verità.

Costo e logistica:

Il corso è organizzato dalla Chiesa Cristiana Evangelica Mennonita di Palermo e dal gruppo ecumenico La Compagnia del Vangelo il cui fondatore, il giornalista Davide Romano, condurrà l’intero corso.

Il costo per partecipare alla giornata sarà di soli 10 euro a persona, cifra che includerà tutto il materiale necessario (quindi, portatevi solo la Bibbia). È prevista, oltre a una pausa caffè, anche un momento per il pranzo (al sacco) insieme, che potrà essere un’occasione per fare rete e discutere delle tematiche trattate.

Il corso, che, avrà luogo sabato 2 novembre 2024, inizierà alle ore 9,30 e che si concluderà alle ore 17,00, si svolgerà presso i locali del Centro Agape – Chiesa Cristiana Evangelica Mennonita di via Rinaldo d'Aquino, 9, a Palermo.

Per informazioni e iscrizioni: cell. +39 335-7826153; email: francoarena@tin.it

www.centroagape.it

www.lacompagniadelvangelo.blogspot.com