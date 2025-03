Torna a Bari la "Running Heart", manifestazione giunta alla settima edizione, dedicata alla promozione dello sport e di uno stile di vita sano, con un focus sulla prevenzione gratuita delle patologie cardiache e del diabete.

Sabato 5 aprile, dalle 10:00 alle 13:30 e dalle 15:00 alle 18:30, presso il “Villaggio della Prevenzione” allestito in Parco 2 Giugno (ingresso Via Einaudi) a Bari, sarà possibile effettuare l’elettrocardiogramma (ECG) e lo screening diabetologico senza alcun costo, grazie ad un team di specialisti capitanato da due grandi medici pugliesi: il Dott. Massimo Grimaldi, Direttore della Cardiologia e Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell’Ospedale Miulli, nonché presidente designato dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) e il Prof. Francesco Giorgino, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Endocrinologia dell’Università di Bari, nonché Vicepresidente della Società scientifica europea di studi sul Diabete (EASD).

Ai pazienti sarà inoltre consegnata una card "Bancomheart", cartella clinica virtuale in grado di conservare i dati sulla salute personale nella massima sicurezza informatica.

Questa opportunità di diagnosi gratuita di alta qualità per tutti i cittadini di Bari e dintorni, oltre che ai medici volontari dell’ANMCO Puglia e della UOC di Endocrinologia del Policlinico di Bari, si deve all’impegno della Fondazione per il Tuo cuore, dell’Associazione Ama Cuore Bari, dell’Associazione Diabetici Baresi e l’organizzazione a cura di Meeting Planner.

Anche quest’anno “La corsa del cuore” si svolge in collaborazione con Vivicittà, evento podistico internazionale organizzato dalla Unione Italiana Sport per tutti (UISP), che si tiene in contemporanea in decine di città e che, ai numerosi mezzofondisti che si stanno iscrivendo alle diverse gare (agonistiche e non), garantisce la possibilità di effettuare la diagnostica gratuita direttamente nelle farmacie baresi, dal 31 marzo al 12 aprile. Grazie a Federfarma Bari, infatti, tutti gli scritti a Vivicittà 2025 potranno recarsi in una delle farmacie aderenti all’iniziativa e potranno effettuare gli screening.

Nell’edizione dello scorso anno, i medici volontari della "Running Heart" hanno effettuato presso il “Villaggio della Prevenzione” diverse centinaia di misurazioni della glicemia, individuando molte persone diabetiche (che non sapevano di esserlo) e molti disturbi cardiologici, magari lievi, ma che hanno comunque consentito a queste persone di intraprendere percorsi terapeutici.

Per informazioni: https://www.facebook.com/runningheartBari

Tel: 080-9905360

Email: [email protected]