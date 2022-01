Mancano meno di due settimane alla due giorni del 5 e 6 febbraio che segnerà il ritorno in pista della MotoGP, con i vari team che saranno impegnati in Malesia, sul circuito di Sepang, per il primo test ufficiale del 2022 dove rivedremo di nuovo in sella anche Marc Marquez.

La prossima settimana ci saranno poi le presentazioni delle moto dei principali team. Inizierà la Pramac Racing mercoledì 2 febbraio. Due giorni più tardi, il 4 febbraio, sarà la volta del Monster Energy Yamaha, con il campione del mondo in carica, Fabio Quartararo, e Franco Morbidelli che mostreranno le nuove M1 direttamente da Sepang.

Sempre lo stesso giorno e dallo stesso luogo, potremo ammirare le nuove moto di Joan Mir e Alex Rins del Team Suzuki Ecstar.

Dovremo invece attendere il 7 febbraio la presentazione del Ducati Lenovo Team, posticipata per permettere a Jack Miller di partecipare dopo essere risultato positivo al Covid-19. L'australiano e Francesco Bagnaia saranno anche quest'anno i due piloti di punta della casa di Borgo Panigale.

L'8 febbraio sarà poi il turno del Repsol Honda Team, con Marc Marquez e Pol Espargaro che sveleranno la "radicalmente" nuova RC213V.