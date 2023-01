Il fatto che cli investitori si dichiarino contenti ed ottimisti nel vedere il Bitcoin superare la soglia dei 17.000 USD fa capire quanto sia pesante il clima attorno al settore delle criptovalute.

Basta una piccola boccata di ossigeno per riaccendere l'ottimismo, quando invece fino a solo pochi mesi fa certi aumenti sarebbero passati del tutto inosservati.

Questo perché il settore continua a fronteggiare le conseguenze della bancarotta del colosso Exchange FTX la cui caduta, come una frana, starebbe coinvolgendo altri attori del settore, a partire dalla piattaforma Genesis, mentre un altro gigante come Silvergate Capital, per ora, si è limitata a tagliare oltre la metà dei suoi dipendenti, dopo aver perso im un trimehstre i due terzi dei propri depositi, passati da 12 a 4 miliardi di dollari.