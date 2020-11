Alan Joyce è il "boss" della Qantas, la compagnia aerea australiana. Un paio di giorni fa, in una intervista, ha dichiarato che i viaggiatori dei voli internazionali Qantas dovranno dimostrare di essere vaccinati contro il Covid-19 per poter volare con la compagnia australiana:

«Ai passeggeri chiederemo di dimostrare di aver fatto il vaccino prima di salire sui nostri aerei e pensiamo sia una decisione necessaria e credo che sarà un argomento di discussione con gli altri colleghi in giro per il mondo».

A queste dichiarazioni sono seguite quelle del ministro australiano della Salute Greg Hunt:

«Per entrare nel nostro Paese la vaccinazione sarà una condizione necessaria in alternativa alla quarantena di due settimane. Ci aspettiamo che le persone che arriveranno in Australia mentre il Covid-19 continua ad essere una malattia significativa nel mondo, siano vaccinati oppure vadano in isolamento».