Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite il 27 maggio 2021 ha incaricato una Commissione di inchiesta di indagare, nei Territori Occupati della Palestina, compresa Gerusalemme Est, e in Israele, su tutte le presunte violazioni del diritto internazionale umanitario e su tutte le presunte violazioni e abusi del diritto internazionale dei diritti umani a partire dal 13 aprile 2021. La risoluzione A/HRC/RES/S-30/1 ha inoltre richiesto alla Commissione di indagare su tutte le cause profonde delle tensioni ricorrenti, dell'instabilità e della protrazione del conflitto, tra cui la discriminazione sistematica e la repressione basate sull'identità nazionale, etnica, razziale o religiosa.

L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha pubblicato un rapporto del lavoro della Commissione d'inchiesta, riassunto da questa introduzione:

"Israele ha fatto sempre più ricorso alla violenza sessuale, riproduttiva e ad altre forme di violenza di genere contro i palestinesi come parte di un più ampio sforzo per minare il loro diritto all'autodeterminazione e ha compiuto atti di genocidio attraverso la distruzione sistematica delle strutture sanitarie sessuali e riproduttive, secondo un nuovo rapporto pubblicato oggi dalla Commissione internazionale indipendente d'inchiesta delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, compresa Gerusalemme Est, e Israele. Il rapporto documenta un'ampia gamma di violazioni perpetrate contro donne, uomini, ragazze e ragazzi palestinesi nei Territori palestinesi occupati dal 7 ottobre 2023, che costituiscono un elemento importante del maltrattamento dei palestinesi e sono parte dell'occupazione illegale e della persecuzione dei palestinesi come gruppo. "Le prove raccolte dalla Commissione rivelano un deplorevole aumento della violenza sessuale e di genere", ha affermato Navi Pillay, Presidente della Commissione. "Non si può sfuggire alla conclusione che Israele ha impiegato la violenza sessuale e di genere contro i palestinesi per terrorizzarli e perpetuare un sistema di oppressione che mina il loro diritto all'autodeterminazione". La pubblicazione del rapporto è stata accompagnata da due giorni di udienze pubbliche tenutesi a Ginevra l'11 e il 12 marzo, durante le quali la Commissione ha ascoltato vittime e testimoni di violenza sessuale e riproduttiva e personale medico che li ha assistiti, nonché rappresentanti della società civile, accademici, avvocati ed esperti medici. Il rapporto ha rilevato che la violenza sessuale e di genere, la cui frequenza e gravità sono aumentate, viene perpetrata nei Territori palestinesi occupati come strategia di guerra di Israele per dominare e distruggere il popolo palestinese.Forme specifiche di violenza sessuale e di genere, come lo spogliarello forzato in pubblico e la nudità, le molestie sessuali, comprese le minacce di stupro, nonché le aggressioni sessuali, fanno parte delle procedure operative standard delle forze di sicurezza israeliane nei confronti dei palestinesi. Secondo il rapporto, altre forme di violenza sessuale e di genere, tra cui lo stupro e la violenza sui genitali, sono state commesse dietro ordine esplicito o con l'incoraggiamento implicito dei massimi vertici civili e militari di Israele. Un clima di impunità esiste anche per quanto riguarda i crimini sessuali e di genere commessi dai coloni israeliani in Cisgiordania, con l'obiettivo di incutere paura nella comunità palestinese ed espellerla."Le dichiarazioni e le azioni discolpanti dei leader israeliani e la mancanza di efficacia dimostrata dal sistema giudiziario militare nel perseguire i casi e condannare i colpevoli inviano un messaggio chiaro ai membri delle Forze di sicurezza israeliane che possono continuare a commettere tali atti senza timore di responsabilità", ha affermato Pillay. "In questo contesto, la responsabilità attraverso la Corte penale internazionale e i tribunali nazionali, attraverso il loro diritto interno o esercitando la giurisdizione universale, è essenziale se si vuole che lo stato di diritto sia sostenuto e che alle vittime venga riconosciuta giustizia".La Commissione ha scoperto che le forze israeliane hanno sistematicamente distrutto strutture sanitarie sessuali e riproduttive in tutta Gaza. Hanno simultaneamente imposto un assedio e impedito l'assistenza umanitaria, inclusa la fornitura di farmaci e attrezzature necessarie per garantire gravidanze, parti e cure post-partum e neonatali sicure. Questi atti violano i diritti riproduttivi e l'autonomia delle donne e delle ragazze, così come il loro diritto alla vita, alla salute, alla fondazione di una famiglia, alla dignità umana, all'integrità fisica e mentale, alla libertà dalla tortura e da altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti, all'autodeterminazione e al principio di non discriminazione. Donne e ragazze sono morte per complicazioni legate alla gravidanza e al parto, dovute alle condizioni imposte dalle autorità israeliane che hanno negato l'accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva: atti che costituiscono un crimine contro l'umanità di sterminio. La Commissione ha scoperto che le autorità israeliane hanno distrutto in parte la capacità riproduttiva dei palestinesi di Gaza come gruppo attraverso la sistematica distruzione dell'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva, che costituisce due categorie di atti genocidi nello Statuto di Roma e nella Convenzione sul genocidio, tra cui l'imposizione deliberata di condizioni di vita volte a provocare la distruzione fisica dei palestinesi e l'imposizione di misure volte a impedire le nascite. "Gli attacchi alle strutture sanitarie riproduttive, anche tramite attacchi diretti ai reparti maternità e alla principale clinica di fertilità in vitro di Gaza, combinati con l'uso della fame come metodo di guerra, hanno avuto un impatto su tutti gli aspetti della riproduzione", ha affermato il Commissario Pillay. "Queste violazioni non hanno solo causato gravi danni fisici e mentali immediati e sofferenze a donne e ragazze, ma anche effetti irreversibili a lungo termine sulla salute mentale e sulle prospettive riproduttive e di fertilità dei palestinesi come gruppo".La Commissione ha riscontrato una percentuale crescente di decessi femminili a Gaza, che si sono verificati su una scala senza precedenti a seguito di una strategia israeliana di prendere deliberatamente di mira edifici residenziali e di usare esplosivi pesanti in aree densamente popolate. La Commissione ha anche documentato casi in cui donne e ragazze di tutte le età, comprese le pazienti in maternità, sono state prese di mira, atti che costituiscono il crimine contro l'umanità dell'omicidio e il crimine di guerra dell'omicidio volontario".

Per chi non avesse ben compreso o avesse letto con poca attenzione, il rapporto parla del "genocidio" commesso da Israele anche in Cisgiordania e a Gerusalemme est... oltre agli atti genocidari commessi dallo Stato ebraico a Gaza.

Per questo, definire Israele uno Stato canaglia è, sotto ogni punto di vista, corretto e dovuto. A questo scandalo si deve aggiungere l'altro non meno grave degli schifosissimi politici degli Stati cosiddetti democratici (gli stessi che pretendono pure di definirsi custodi del diritto internazionale umanitario) che FINORA hanno fatto finta di non accorgersi delle politiche di apartheid e genocidio commesse dallo Stato ebraico.

E adesso come giustificheranno la loro colpevole, vomitevole, schifosa ignavia? Continuando a far finta di niente e continuando a negare la realtà? Non è da escluderlo, considerando quanto non hanno fatto finora.

Il rapporto "More than a human can bear”: Israel's systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence since 7 October 2023 può essere consultato al seguente indirizzo:

www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/hrcouncil/sessions-regular/session58/a-hrc-58-crp-6.pdf







Crediti immagine: Palestine Chronicle