Piazza Affari, lieve rimbalzo di Pirelli dopo il crollo di mercoledì

Dopo la terribile giornata vissuta ieri, il titolo Pirelli prova a recuperare terreno in Borsa. Ieri c'è stato un tracollo in quel settore di mercato innescato dalle vendite su Continental. Il produttore tedesco (-13,19% al DAX) ha rivisto al ribasso i target per fine anno, innescando vendite su tutto il comparto europeo. Pirelli ieri ha perso a Piazza Affari il 4,58%. Oggi il titolo sta recuperando, anche se solo un punto percentuale, anche grazie al fatto che la società ha comunicato che, per quanto la riguarda, non prevede variazioni relative ai dati previsionali pubblicati relativi all'anno in corso.