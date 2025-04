Abbiamo intervistato Roberto Cottini, sindaco di Cetona:

Signor sindaco avremmo piacere di sapere la sua opinione sul rapporto tra arte e sostenibilità e come un parco di scultura possa sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi scottanti della salvaguardia della natura."L'effetto di opere d'arte in un parco, già integrate ed inserite in contesti naturali, in luogo dei tradizionali musei o altri siti espositivi situati in ambienti chiusi, già per sé stesso facilita la comprensione dell'importanza della sostenibilità e della tutela dell'ambiente e della natura, specie se le opere possono offrire suggestioni in tal senso".

Il territorio del suo comune è fortunatamente rimasto molto intatto rispetto al degrado generale. Esiste una maggiore sensibilità storica, un amore antico verso la terra oppure è solo un grado di educazione superiore?"Una combinazione di una serie di fattori. Non ultima la sensibilità di chi ha voluto nel tempo preservare l'equilibrio e l'assetto del territorio, oggi in grado, proprio perché intatto, di offrire occasioni di sviluppo che traggono la ragion d'essere dalla conservazione dei valori paesaggistici, naturalistici, ambientali e culturali (tra cui il patrimonio archeologico)".

Il parco di Scultura Ambiental...Mente(Anna Serena Zambon) si pone come uno spartiacque tra un modo di essere e comportarsi sbagliato e un futuro sostenibile, uno dei motti del parco è: Quando le generazioni future giudicheranno coloro che sono venuti prima di loro sulle questioni ambientali, potranno arrivare alla conclusione che questi 'non sapevano': accertiamoci di non passare alla storia come la generazione che sapeva, ma non si è preoccupata”."Un parco che declini il valore della sostenibilità dello sviluppo e del consumo delle risorse naturali in forme compatibili con la trasmissione alle future generazioni potrà attivare il meccanismo virtuoso della consapevolezza".

Infine, come intende partecipare l’amministrazione comunale a questa importante iniziativa?"L'Amministrazione sostiene il progetto, in funzione di fare cogliere e pertanto divulgando, i valori della sostenibilità dello sviluppo e dell'uso responsabile delle risorse naturali."