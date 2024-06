Per una nuova Politica Agricola Comunitaria che riconosca le eccellenze del Made in Italy, un prezzo equo agli allevatori, meno burocrazia. Alla vigilia delle elezioni europee la Cia Roma, richiamando il movimento dei trattori che ha assediato Bruxelles e non solo, richiede un'attenzione particolare di una nuova Europa alle esigenze del comparto.

Prodotti come il parmigiano, il pachino siciliano, la mozzarella di bufala, il capocollo pugliese, il latte fresco laziale, per citarne alcuni, meritano - secondo Cia Roma - maggiore tutela e valorizzazione.

“E’ importante poi - commenta Italo Pulcini di Cia Roma - che come ha fatto nel Lazio Fattoria Latte Sano aumentando il prezzo di acquisto del latte, tutte le altre grandi aziende riconoscano il lavoro degli allevatori e garantiscano un prezzo che potremmo definire equo”.

“Ci auguriamo - prosegue l’esponente dell'organizzazione agricola - che tutte le forze politiche coinvolte nelle elezioni portino in Europa le voci e le battaglie di agricoltori ed allevatori. Siamo tre volte al giorno sulle tavole degli europei”.