L’Aloe Vera (Aloe barbadensis Mille) è una pianta della famiglia delle Aloeacee, nativa della penisola arabica ma coltivata in diverse zone del mondo a clima caldo e secco. È una pianta dalle origini antichissime, la troviamo addirittura citata nell’Antico Testamento! Ma non solo, perché la sua presenza è stata ritrovata anche all’interno di documenti che ne attestano l’uso presso gli Egizi, i Cinesi, gli Indiani e gli Arabi. Una pianta succulenta perenne a portamento arbustivo, che può arrivare fino a 1 metro di altezza. Le sue foglie assumono un colore verde uniforme man mano che la pianta diventa adulta, In genere, la fioritura dell'aloe vera si verifica tra l'inverno e la primavera, con un picco di fioritura che cade solitamente nei mesi di gennaio e febbraio.

Non tutti sanno che si tratta di una pianta “miracolosa” per gli effetti benefici dell’aloe vera, più conosciuta in assoluto per le sue proprietà benefiche, seppur esattamente ignorano in quanti settori l’Aloe può esserci utile, e talvolta di vitale importanza. Attraverso una particolare lavorazione delle foglie viene estratto un succo denso consistente come un gel, al suo interno troviamo numerosi principi attivi che hanno proprietà immunostimolanti, antinfiammatorie, depurative e nutritive.

Questa pianta è davvero straordinaria a volte riusciamo a trovare diversi impieghi a dir poco straordinari che hanno dell’incredibile, di cui non ne avevamo conoscenza, il suo succo contiene determinate sostanze nutritive che sono bilanciate in maniera perfettamente equilibrata per la salute del nostro organismo, aiuta il nostro corpo ad eliminare tossine, ed è molto importante nella fase di depurazione del nostro organismo.

Le proprietà che andiamo a riscontrare sono davvero molte, è molto attivo nei confronti del nostro sistema immunitario, gastrointestinale, è importante per la nostra pelle ed il nostro sangue, ci purifica dallo stress quotidiano. Il suo estratto ha effetto depurativo ha un impatto benefico sull’intestino. Bevendo spesso questo succo, aiutiamo il nostro intestino e quindi è un prezioso aiuto per risolvere anche il problema della stitichezza. Inoltre, ha il potere di aumentare e velocizzare il metabolismo è stato accertato che è un ottimo aiuto assumendolo regolarmente nel processo della perdita di peso, aiuta a dimagrire, ma soprattutto disintossicando organismo va ad aiutare il nostro sistema digestivo ripulendoci organismo, questa peculiarità ha a che vedere con la perdita di peso. Il suo impiego è davvero infinito, purifica il sangue dalle impurità, stimola la crescita e la sana riproduzione di nuove cellule nel sangue, è stato riscontrato negli anni che non contribuisce alla rigenerazione delle cellule del sangue, con conseguente mantenimento nello stato di salute dei vasi sanguigni, ma ne aumenta le dimensioni ed influisce nell’abbassare i livelli di colesterolo.

Bisogna assumerlo soprattutto, come integratore in quanto va ad espletare un’accurata azione di antinvecchiamento della pelle, allevia acne e altre diverse tipologie di irritazioni cutanee. Ancora non è molto conosciuto per essere utilizzato anche per la salute della nostra bocca, ma può contribuire in modo molto attivo alla salute della bocca stessa, delle gengive, dei denti, è un antibatterico naturale, ha azione antimicrobica, antibatterica naturale applicandolo direttamente sulle gengive infiammate e sulle piccole afte è possibile riscontrare un miglioramento immediato, grazie alla presenza di minerali e di vitamine che promuovono la salute e la continua rigenerazione delle cellule è anche di aiuto per alitosi.

Ma i suoi benefici non finiscono qui, grazie alla stimolazione e produzione cellulare degli aminoacidi, incrementano la produzione della proteina che fa da sostegno per la Cute, ossia il collagene. Il vero estratto naturale di Aloe, è davvero molto utile per aumentare livello di energia, ci aiuta a ritrovare benessere quando stiamo passando momenti di particolare stress, periodi in cui abbiamo difficoltà di concentrazione, disintossicante, tonico naturale, stimolante per le difese immunitarie. Impedisce assorbimento di sostanze dannose, stimola la flora batterica e favorisce eliminazione delle scorie, e di conseguenza migliora assorbimento delle sostanze nutritive, ma anche un potentissimo Antiossidante.

L’aloe vera usata come sciroppo altamente nutriente per la presenza di proteine, vitamine, carboidrati e sali minerali, rinforza il sistema immunitario visto che contiene acemannano, è uno zucchero dalle proprietà antivirali, antinfiammatorie e soprattutto antitumorali è in grado di regolare le risposte immunitarie agli agenti infettivi o sensibilizzanti, in caso delle allergie o delle malattie autoimmuni. La sua azione antinfiammatoria, molto utile per curare affezioni come osteoartrite ed artrite reumatoide, analgesica, antipiretica, antidolorifica ed analgesica perché stimola la produzione di endorfine, è altamente cicatrizzante e favorisce la rapida coagulante. Infatti, troviamo l’Aloe anche nelle crema a base di gel ed anche qui troviamo diversi impieghi dal suo potere cicatrizzante e antibatterico per problemi dermatologici; ha potere rinfrescante in caso di scottature, ustioni, idratante ottimo come protezione solare. Con estratti di aloe vera si realizzano diverse tipologie di cosmetici di qualità eccellente, per viso, corpo, labbra, (fluidi, creme, lozioni, balsami).

La qualità è dovuta alla presenza dei polisaccaridi che stimolano l’attività dei globuli bianchi, che vanno a potenziare la sintesi del collagene ed aumentano la rigenerazione cellulare, è in grado di riparare rapidamente tessuti e membrane, per questo viene utilizzata non solo sulle ustioni ma anche su ferite, eczemi e vesciche, accelera la guarigione. Il suo potere lenitivo si estende anche alle scottature, sia quelle da fuoco sia quelle da eccessiva esposizione al sole. Inoltre, offre sollievo immediato alle punture di zanzare ed altri insetti, di meduse e perfino di ortica, nonché un’azione lenitiva rinfrescante sulla cute arrossata, scottata oppure irritata. Protegge, ripara, idrata e lenisce anche la pelle più sensibile.

Si comincia a diffondere negli anni Cinquanta, in primis come rimedio fitoterapico per il trattamento delle ustioni e poi come ingrediente per creme idratanti e succo da bere. Successivamente dopo aver scoperto un metodo per evitare ossidazione e la fermentazione della polpa, è qui che inizia la sua vera commercializzazione. Come cosmetico e medicinale rinforza e riattiva le difese immunitarie, grazie alla presenza di un muco-polisaccaride come l’acemannano che, stimolando le cellule, ossia i globuli bianchi, aiuta a distruggere batteri, cellule tumorali ed altri agenti patogeni. Un ottimo balsamo per labbra, per le sue proprietà lenitive e rigeneranti, è davvero molto utile per le labbra screpolate, va anche a nutrire le labbra in profondità. Ha proprietà idratanti per la pelle. Insomma dell’aloe vera, non possiamo farne proprio almeno, grazie al fatto che agisce nell’organismo come antibiotico naturale perché è in grado di contrastare numerose infezioni grazie alla sua capacità battericida.