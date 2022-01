Oggi in Roma S.E. l’Ambasciatore dell'Azerbaigian in Francia, Ambasciatore anche presso la Santa Sede, Rahman Sahib oglu Mustafayev , e lo Sceicco ul-islam Allahchukur Pashazadé, Capo della Direzione dei Musulmani del Caucaso, hanno tenuto una conferenza stampa in occasione della visita ufficiale in Santa Sede della delegazione interreligiosa della Repubblica dell'Azerbaigian.

Gli argomenti principali della conferenza stampa sono stati, in primo luogo, l’udienza Pontificia concessa da Papa Francesco allo Sceicco ul-islam Allahchukur Pashazadé. Tale visita offre l’opportunità di un nuovo impulso al dialogo interreligioso con la regione caucasica dove l’Azerbaigian si presenta come paese molto tollerante dal punto di vista religioso.

Nel corso della conferenza stampa si sono date alla stampa anche informazioni sulle diverse comunità religiose che vivono in Azerbaigian le quali possono osservare in massima libertà i propri culti.

https://youtu.be/kDdhbGmiKUY

Infine, ma di non minore importanza, la Conferenza Stampa è stata un’occasione per discutere sulle prospettive future della cooperazione bilaterale tra l'Azerbaigian e la Santa Sede, cooperazione attualmente considerata ottima da entrambe le parti.