Sul settimanale economico Wirtschaftswoche hanno pubblicato un sondaggio svolto dall’Istituto demoscopico di Allensbach. I risultati sono piuttosto pesanti in termini di consenso alle decisioni di Berlino. Infatti soltanto il 20% degli intervistati vuole continuare a foraggiare di aiuti l’Ucraina.

Ciò si spiega guardando gli altri numeri: il 10% dei tedeschi pensano che l’Ucraina possa vincere, dunque perché sprecare ancora risorse per sostenere un Paese destinato alla sconfitta e al fallimento?

Che il governo pensi invece alle necessità dei cittadini tedeschi, o meglio ancora dell’esercito tedesco! Infatti dal 40 al 50% dei rispondenti dice di vedere miglioramenti nelle condizioni delle Forze armate nazionali o pensa che queste ultime possano migliorarsi.

Sostanzialmente prevale un grave scetticismo verso le capacità del cancelliere Scholz e dei suoi ministri di fare qualcosa di buono per la Germania, quanto meno nel settore della difesa. E andrebbero secondo loro riviste anche le relazioni con gli americani, non più visti come alleato forte e affidabile.

Il ritorno di Trump alla Casa Bianca potrebbe allargare ancora la lontananza strategica fra Berlino e Washington. I tedeschi quindi pensano che nelle questioni europee sia ora di iniziare a fare da soli, a non contare più sugli USA.