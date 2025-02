I Modà, la band guidata da Francesco (Kekko) Silvestre e composta da Enrico Zapparoli, Stefano Forcella, Diego Arrigoni e Claudio Dirani, hanno presentato al Festival di Sanremo 2025 il loro nuovo brano: “Non ti dimentico”. Una canzone pop-rock che riflette la maturità artistica e personale raggiunta dalla band nel corso degli anni. Tuttavia, questa coerenza stilistica, apprezzata dai fan, viene spesso considerata una pecca da parte di critici musicali, risultando in valutazioni inique e voti ingiustamente bassi.

Le Pagelle Pregiudizievoli

È curioso osservare come la pubblicazione delle "Pagelle" dei brani di Sanremo sia diventata una consuetudine, spesso sfruttata come un esercizio di libertà di espressione mal interpretata. La libertà di parola è fondamentale e deve essere sempre difesa, ma ciò a cui assistiamo è una distorsione di questo diritto. Chiunque possegga un blog o un sito di notizie si sente in dovere di pubblicare pagelle, atteggiandosi a esperto musicale. Questo porta spesso a giudizi pregiudizievoli e attacchi ingiustificati.

Kekko Silvestre, durante un'intervista a "Il Villaggio del Festival 2025", ha espresso il suo disappunto riguardo a questi voti infimi assegnati alla band. Queste le sue parole:

"Se rosico per il trattamento che la stampa ci riserva ogni volta? Sì. Noi non abbiamo mai vinto Sanremo, e non è mai stato un problema. Però, quando ci veniamo, ci piacerebbe partire almeno alla pari con gli altri. Invece, ogni volta, dopo la prima serata, ci ritroviamo al 25°, 26°, 27° posto. Poi con il televoto risaliamo all’11°, ma ormai la media è fatta e non ci arrivi più su. O sto sui coglioni a qualcuno o gli fa veramente schifo la mia musica. Va bene, ci può stare. Però se uno deve dare un voto così importante, dovrebbe misurare un po’ di cose. Perché se arrivo ultimo significa che tutti mi hanno dato zero. Ti sto sul cazzo? Ti fa schifo la canzone? Ok, ci sta. Perfetto. Ma, almeno, dammi uno!"

La Professionalità della Band

Durante le prove, Kekko ha subito un infortunio alle costole ma, nonostante il dolore, ha continuato a esibirsi con la band a Sanremo, dimostrando una professionalità e una forza ammirabili. La performance live della band, senza auto-tune e con una tecnica vocale impeccabile, è un esempio di dedizione e talento che merita di essere riconosciuto e apprezzato.

Appello alle Radio, Web e Stampa

Rivolgiamo un appello alle radio, ai siti web e alla stampa: riflettete sul potere che avete e sull'impatto dei vostri giudizi. Valutare una canzone e una performance con onestà e rispetto è fondamentale. La coerenza artistica non dovrebbe essere vista come un difetto, ma come una virtù. I Modà meritano di essere giudicati per la loro musica e le loro esibizioni, non per pregiudizi infondati.

Un blog o un sito può far pensare di essere onnipotenti, ma è importante usare questo potere con intelligenza e umanità. Un giudizio equo può fare la differenza per gli artisti che, come i Modà, continuano a emozionare il loro pubblico con dedizione e talento.