Lo scorso 3 giugno, su nostro sollecito (come appreso da fonti parlamentari), sono stati depositati svariati emendamenti a parziale modifica e integrazione al ddl 562 "Istituzione dell'Agenzia Regionale per l'Emergenza Urgenza AREU - SICILIA", a cui hanno cooperato diverse forze SINDACALI e ASSOCIAZIONI di CATEGORIA; nel frattempo il governo, sempre il 3 giugno ha concesso un'ulteriore proroga di 8 giorni agli emendamenti, ovvero fino alla data di mercoledì 11...

Nel frattempo Fanno sapere: SALAMONE e MOTTA che si susseguono gli incontri con più esponenti di governo dimostratisi sensibili e vicini ai dipendenti SEUS, i prossimi nella giornata di lunedì 8.

In un crescendo di livello di guardia, nel frattempo si sono raggruppati in "assemblea virtuale permanente" numerosissimi dipendenti di SEUS in seno ad un gruppo social di telegram, arrivato già a quota 700 partecipanti e non si arrestano le adesioni...

Sappiamo che molti dipendenti in modo spontaneo si sono mobilitati nel contattare parlamentari dell'ARS, sia di maggioranza che di opposizione, al fine di manifestare le loro preoccupazioni, chiedendo loro di assumere una linea di difesa riguardo la posizione lavorativa futura legata alla riforma del SUES 118.

Nel contesto dell'intera riforma emergerebbero alcuni punti di criticità; in primis le discriminanti sociali rese più preoccupanti da quanto è emerso dal verbale della VI commissione dello scorso 20 giugno, dove erano presenti gli esponenti della stessa commissione salute, alcuni dei quali avrebbero espresso titubanze alla stessa futura legge. Presente all'audizione erano l'Assessore Razza ed il Presidente del C. di A. SEUS a confronto con: le Sigle FIALS, CSA, CONFINTESA, e le Associazioni di Categoria MUD 118 e AASI.

Durante l'audizione, la maggioranza delle parti sociali presenti avrebbero espresso preoccupazioni, e formulato richieste a garanzia del personale SEUS.

Le preoccupazioni maggiori riguarderebbero in primis: la posizione futura della stessa Azienda in considerazione delle modalità dell'affidamento in "house" tramite contratto di servizio e non ultime, le annose irrisolte, tra le quali la delicata questione delle note criticità legate alla mansione di Autista Soccorritore.

Iniziative da parte del coordinamento FIALS 118 in seno al dispositivo sarebbero state proposte anche in direzione della componente Sanitaria, volgendo lo sguardo anche a chi in possesso di titoli professionali ( Infermire Professionale e O.S.S.).

Intanto nelle ultime ore sul sito ARS è apparso un sondaggio on line per esprimere una personale valutazione sul ddl 562.

In considerazione di queste preoccupazioni i vertici FIALS 118 fanno sapere che, non escludono l'ulteriore presa di posizione dello stato di agitazione, del personale SEUS 118, ma allo stesso tempo sperano nell'apertura del Governo e della Deputazione Regionale tutta, nell'accogliere le proposte migliorative al ddl 562...