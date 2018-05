ANDREA MINGARDI: Live l'8 maggio al Teatro Il Celebrazioni di Bologna con "Ho visto cose che..."

Anticipato dal singolo “CI VUOLE UN PO’ DI ROCK’N’ROLL”, attualmente in rotazione radiofonica, martedì 8 maggio al Teatro Il Celebrazioni di Bologna, Andrea Mingardi presenta live il nuovo album di inediti “HO VISTO COSE CHE…”, in uscita il 18 maggio in tutta Italia.

Per l’occasione Mingardi sarà accompagnato dalla sua band storica, i SUPERCIRCUS.

Il gruppo ritornerà senza confini nel "tratto distintivo" delle esperienze artistiche che hanno rivoluzionato l'attuale mondo musicale, per offrirci nuovamente innumerevoli fonti di ispirazione per ogni alternativa artistica.

_©Angelo Antonio Messina