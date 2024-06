L'immobilismo vaticano sulle riforme vitali alla vita della Chiesa continua ad essere alimentato dalle mancate riforme di Bergoglio, in particolare sui preti sposati.

Il vescovo del Limburg e presidente della conferenza episcopale tedesca, Georg Bätzing, continua a immaginare per il futuro sacerdoti sposati: per il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati giustamente Bätzing suggerisce preti sposati nella Chiesa, come grande risorsa.