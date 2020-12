Quale innovazione può applicare una PMI alla partecipazione ad un evento fieristico, quali sono le tecnologie e strategie di integrazione fra comunicazione online/offline e come si intensificano le attività di Lead Generation e Lead nurturing?

Ecco i tre temi attorno ai quali ruoterà il webinar: Fiere B2B e Digital marketing, cosa cambia con il Covid-19, che si svolgerà il 26 gennaio 2021 alle 17 e rivolto ai responsabili marketing e vendite B2B.

Perché parlare di fiere ai tempi del digital marketing

La fiera è ancora uno strumento importante nel B2B, poiché rappresenta un momento di relazione fondamentale nel processo di acquisto.

E’ certo però che gli effetti dell’emergenza pandemica sugli eventi fieristici si protrarrà anche nel 2021; da una parte con la concentrazione di fiere e l’inevitabile sovrapposizione di eventi, dall’altra con il rischio di annullamenti dell’ultimo minuto sempre possibili.

E dunque che fare? Rinunciare alle fiere? Affatto. Occorre piuttosto intensificare e integrare le attività di Digital marketing nei tre momenti principali di pre, durante e post fiera.

Durante il webinar verranno date indicazioni pratiche su come la stretta collaborazione fra marketing e vendite B2B può portare a un incremento dei contatti di qualità e, di conseguenza, delle opportunità di vendita.

Come cambia il mercato nel B2B

Per il visitatore la fiera è il luogo in cui può toccare con mano le soluzioni ideate per risolvere le proprie esigenze.

Ma rispetto al passato, quando l’evento fieristico era uno dei pochi momenti di aggiornamento sulle novità di mercato, oggi si tratta di un visitatore che arriva sempre più preparato perché ha già effettuato in rete le proprie ricerche e approfondito i contenuti scaricando schede tecniche, case study e altri contenuti mirati alle sue necessità.

Quindi il visitatore non va più in fiera per vedere cosa c’è di nuovo ma per analizzare in prima persona quel certo prodotto/servizio di cui ha già raccolto le informazioni che gli interessano.

In questa trasformazione sta il cambiamento principale per le aziende B2B. La possibilità di raccogliere in rete le informazioni che servono ritarda sempre più il contatto diretto del possibile cliente con un rappresentante commerciale dell’azienda.

Per massimizzare i risultati della presenza in fiera, il marketing B2B deve dunque avere la capacità di creare nuovi contatti (Demand generation) e far crescere i contatti già in essere (Lead nurturing) nelle fase del pre, durante e post fiera.

Gli argomenti in dettaglio

Il webinar analizzerà le tre fasi principali in cui si divide l’organizzazione di una fiera e per ciascuna proporrà degli esempi concreti di strategie digitali che marketing e vendite B2B possono condividere per attirare potenziali clienti:

Pre fiera, il tempo di coltivare i potenziali visitatori

✅ Come coltivare i potenziali clienti nelle settimane prima della fiera e portare allo stand visitatori in target con gli obbiettivi aziendali?

Durante fiera, il carpe diem per i potenziali e clienti

✅ Come creare una strategia di marketing digitale condivisa per potenziare la Lead generation allo stand?

Post fiera, l’attimo fuggente della lead nurturing

✅ Come prendersi cura dei contatti raccolti in una fiera B2B e creare Sales Qualified Leads pronti al contatto diretto con le vendite?

