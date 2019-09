Come curare il mal di testa in modo naturale

Circa 26 milioni di italiani soffrono di diversi tipi di cefalea – un disturbo, che può diventare molto fastidioso e debilitante, soprattutto se ricorrente.

Per placare i sintomi dolorosi ci appelliamo in primo luogo ai farmaci da banco, che possono comportare diversi effetti indesiderati, ancor di più se assunti per periodi prolungati.

Esistono invece tantissimi rimedi fitoterapici, che possono aiutare a tamponare il dolore e prevenire il peggioramento dei sintomi. Alcuni di questi rimedi sono

- l’olio essenziale di lavanda, dalle proprietà rilassanti, utile per curare le cefalee muscolo-tensive;

- il macerato glicerico di rosa canina, utile per combattere il mal di testa ciclico;

- la tintura madre di menta acquatica, se a causare il mal di testa sono i disturbi digestivi.

Ecco un breve video che spiega quali sono i 6 migliori rimedi naturali contro le cefalee: