La curcuma, e il suo principio attivo curcumina, è un potente antiossidante e antinfiammatorio.

La scienza la paragona all'ibuprofene, si proprio l'ibuprofene che siamo soliti acquistare, a basso dosaggio, in farmacia come prodotto da banco e su prescrizione ad alto dosaggio farmaceutico per fronteggiare gli episodici mal di testa, o per il trattamento di affezioni osteoarticolari o per mille altre ragioni annesse all'infiammazione. Quindi, la curcumina paragonabile, per efficacia, all'Ibuprofene ma con meno effetti collaterali.

È studiata per artrite, diabete e malattie neurodegenerative, compreso uno studio in corso di approfondimento, riguardo il suo potere dimagrante in chi l'assume. Attenzione però alla scarsa biodisponibilità! Per beneficiarla al meglio, servono formulazioni avanzate (piperina, liposomi).

E attenzione all'utilizzo, affidarsi al medico o ad un professionista della salute, il fatto che sia una sostanza naturale non la esclude da eventuali rischi per la salute. Vuoi sapere tutto su benefici, rischi e come assumerla? Clicca qui e approfondisci