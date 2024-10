La città di Faenza si prepara ad accogliere la nuova edizione degli “Incontri d’Autunno 2024”, un ciclo di conferenze organizzato dall’Associazione Romagna-Camaldoli in collaborazione con il Comune di Faenza e la Biblioteca Manfrediana. Il tema di quest’anno sarà il Mediterraneo, un’area cruciale per lo sviluppo culturale, religioso e politico dell’Europa e del mondo intero.



I primi tre incontri si terranno presso la Biblioteca Manfrediana, mentre il quarto avrà luogo al Cinema Europa di Faenza. Gli eventi esploreranno il Mediterraneo, noto agli antichi romani come “Mare nostrum” e denominato “Mediterraneum” dal vescovo Isidoro di Siviglia nel VII secolo d.C. Le conferenze offriranno una prospettiva storica e contemporanea, affrontando temi come le migrazioni dall’Africa verso l’Europa e i conflitti in Palestina, Israele e Libano.