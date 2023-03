E' un altro weekend da ballare con show e sonorità di livello internazionale al #Costez - Telgate (BG).

Venerdì 10 marzo ecco di nuovo l’urban party Una Mas. Il nome del format deriva dal fatto che divertirsi ancora una volta, Una Mas, durante queste feste è del tutto naturale. Si tratta di una serata che propone ritmi caldi e latin, urban, perfetti per vivere l'inverno 2022/2023 all'insegna di sorrisi e musica che trasmette energia e ritmo. Ballerine, ballerini ed i performer, insieme ai dj di Una Mas, creano l'atmosfera coinvolgente che caratterizza questi appuntamenti. In particolare, la festa del 10 marzo al #Costez - Telgate (BG) è dedicata al mondo di celeberrimo film Avatar, un futuro perfetto per il #Costez, che non per caso si chiama Future Club.

In console sabato 11 marzo invece al #Costez - Telgate (BG) si alternano Elia Gobbi, Andrea Grasselli, Steven Nicola e Nuelma. Alla voce ci sono invece Kevin Salvato e Gusto.



Il brand Costez rappresenta il divertimento, il ritmo, i party e le serate trascorse in compagnia degli amici. Paolo e Francesco Battaglia lo hanno fondato nel 2007 e nel corso degli anni ha continuato a crescere, dando vita a feste sfrenate in varie località italiane, come club, discobar e festival. Attualmente, Costez si può trovare presso la grande discoteca Nikita a Telgate (BG) come #Costez Future Club e pure alll'Hotel Costez a Cazzago (BS), un sofisticato dj bar in Franciacorta. Ballare con Costez significa godere di musica di alta qualità, spettacoli, scenografie e un servizio sempre curato, con un team di giovani che lavorano con entusiasmo e si divertono al tempo stesso.

///

#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione