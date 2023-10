Charles Leclerc: "È stata una giornata positiva, in cui siamo riusciti a provare tutto quello che avevamo pianificato. Abbiamo testato tutte le mescole e lavorato sulla messa a punto, anche se essendo solo venerdì penso ci sia ancora del lavoro da fare per la qualifica e per la gara. Analizzeremo tutti i dati raccolti e lavoreremo per fare passi avanti domani". Carlos Sainz: "È stato un venerdì impegnativo: abbiamo provato anche le gomme prototipo e questo di solito mischia un po’ le carte. Nonostante un piccolo problema in FP1 siamo riusciti a completare il programma pianificato e di questo siamo soddisfatti. C’è ancora un po’ di lavoro da fare prima delle qualifiche per cui ci metteremo a testa bassa sui dati prima di salire in macchina di nuovo per l’ultima sessione di libere. Sempre stupenda l’atmosfera qui, ringrazio tutti i tifosi per il loro supporto".

Così i due piloti della Ferrari hanno commentato il risultato delle due sessioni di libere del venerdì all’Autódromo Hermanos Rodríguez per il GP del Messico di Formula 1 dove, nella prima sessione, la Scuderia ha lavorato sull’ottimizzazione dei livelli di raffreddamento delle varie componenti, aspetto sempre cruciale in Messico, concentrandosi invece sulla messa a punto a partire dalla sessione pomeridiana. Sia Leclerc, alla fine terzo, che Sainz, undicesimo, hanno provato tutte le mescole portate in Messico da Pirelli, inclusa una C4 da testare per il prossimo anno.

Pertanto, come ha dichiarato anche il team principal Vasseur, è ancora presto per capire se in Messico la Ferrari potrà contrastare contrastare Red Bull che, con il solito Verstappen, ha ottenuto il miglior tempo di giornata. Ma la scuderia di Maranello dovrà prestare attenzione, e molta, alle McLaren, con Norris, suo il secondo miglior tempo, che venerdì ha girato con poco più di un decimo di ritardo da Verstappen, e Piastri nono.

Quarto tempo per l'Alfa Romeo di Bottas, che ha preceduto nell'ordine la Red Bull del pilota di casa Perez e l'Alpha Tauri di Ricciardo. Solo settima e decima la Mercedes, rispettivamente con Hamilton e Russell, mentre ottavo tempo per l'Alpine di Ocon.

Sabato, la terza sessione di libere inizierà alle 19:30 (ora italiana), mentre le qualifiche si disputeranno a partire dalle 23:00.