Intervista a Fabio Massimo Bonini, sul suo Balsamico Bonini eccellenza nel mondo.





Fabio, qual è il segreto del Balsamico Bonini?

Quando è nata la Bonini intesa come produttrice di Balsamico Tradizionale di Modena ero nel pieno della mia carriera professionale di attore e potevo permettermi di non spremere da subito le batterie di botti del prezioso liquido per avere maggiori profitti e quindi già dai primi anni di attività l’unico obiettivo era l’eccellenza piuttosto che il profitto. Questo è ancora oggi il grande segreto, mettere i numeri in secondo piano, anche se necessariamente bisogna tenere conto anche di quelli e concentrarsi sulla qualità. E questa qualità, questa eccellenza ci è ancora riconosciuta oggi come allora e la prova sono i grandi chef stellati e non in tutto il mondo che continuano a preferire il nostro prodotto.





Come hai fatto a farlo apprezzare tanto all’estero?

Viaggiando come un commesso viaggiatore, bussando porta a porta da New York a San Francisco da Hong Kong a Macao, da Tokyo a Kyoto, Dubai e poi diciamolo il mondo degli Chef stellati è un mondo molto piccolo e il passaparola ha aiutato tantissimo anche se comunque alla base ci deve essere sempre l’eccellenza.



Dove viene particolarmente usato negli States?

Gli americani che viaggiano conoscono il Balsamico Tradizionale; anche noi abbiamo molte visite nella nostra acetaia, ovviamente gli Statunitensi non mancano e quando tornano a casa cercano anche a casa loro queste eccellenze scoperte in viaggio e quindi sanno anche bene come utilizzarlo. Quindi in cucina si possono sbizzarrire con i vari invecchiamenti abbinandoli ai piatti più svariati. E sul nostro sito ci sono molte ricette da cui prendere spunto. Per gli altri, coloro che conoscono solo il cugino meno blasonato, il Balsamico IGP, quello che si trova comunemente al supermercato allora la strada è un po' più complessa..e qui intervengo io , laddove possibile con serate di degustazione, show cooking e tutto quanto riesco a fare per “fare cultura” su un prodotto non troppo conosciuto anche in Italia.



Gli Americani a cosa lo associano maggiormente?

Chi lo usa con passione spazia dall’omelette del mattino con il nostro affinato di 12 anni, per arrivare alle cruditè di carne e pesce col maturo, per concludere con un buon gelato alla vaniglia o fior di latte



Progetti futuri?

Tantissimi… il primo che lanciamo proprio in questi giorni è il nuovo sito web.interamente dedicato al commercio on line, per adeguarci ai tempi abbiamo trovato una formula con spedizione gratuita immediata su tutti i prodotti. Visto anche il Natale alle porte, la possibilità di regalare a chi si desidera una Gift Card valida per l’acquisto del nostro prodotto.

E sempre per il lancio del nuovo sito voglio segnalare anche una grande opportunità valida solo sino al 10 Dicembre. Uno sconto del 30% su tutti i prodotti utilizzando questo codice Welcome30OFF approfitto dell’ intervista per promuovere questa iniziativa unica. Basta fare una visita al nostro sito www.balsamicobonini.it scegliere i prodotti desiderati e al momento del check out inserire il codice.

Parallelamente al sito europeo abbiamo lanciato anche il sito dedicato esclusivamente anche agli Stati Uniti e anche in questo caso con spedizione gratuita su tutto il territorio Americano grazie ad una base logistica che abbiamo aperto a Miami e da cui possiamo prenderci cura di parte dei nostri clienti americani.