Che Paola Iezzi fosse una regina del palcoscenico è un reale ed evidente dato di fatto, ma, da oggi, lo attesta, con il suo nuovo singolo, “The Queens”. Il brano, di cui è anche l’autrice, è un inno al self love e all’unicità, pieno di richiami pop, dance e un pizzico di elettropop.

Presente nella colonna sonora di "Drag Race Italia 3", su Paramount+, ogni venerdì, dove Paola, insieme a Paolo Camilli, Chiara Francini e a Priscilla, anche conduttrice del programma, compone la giuria della nuova stagione, "The Queens" è uno spassionato invito a brillare sempre, anche quando si è messi all'angolo, ad uscire allo scoperto e, con coraggio, prendere in mano la propria vita, calzando, in testa, la migliore corona.

La canzone è stata presentata, in anteprima assoluta, durante l’unica data italiana del RuPaul’s Drag Race: Werq The World Tour 2023, a Milano, il 12 novembre scorso, alla presenza delle concorrenti di questa nuova edizione.

L’artista, che domina la dancefloor, come poche altre, in Italia, sta mostrando un’evoluzione e un viaggio artistico e umano capace di lasciare il pubblico a bocca aperta. È vero, nella foto profilo di Instagram, c’è anche la sorella, perché il duo Paola & Chiara, anche in momenti di allontanamenti, non si è mai, realmente, separato.

Paola Iezzi si mostra, sulla cover del singolo "The Queens", non solo regale, misteriosa, ricca di quell’opulenza e di quella stravaganza tanto osannate da RuPaul, ma anche eterea e divina, quasi inarrivabile. E i fan non vedono l’ora di scoprire quali progetti ha in serbo per il futuro.