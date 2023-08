Al 25 di agosto, i dati del "cruscotto" del ministero dell'Interno indicavano in 18.590 i migranti sbarcati in Italia negli ultimi 24 giorni, un numero già superiore rispetto a quelli sbarcati un anno fa nell'intero mese. Sono 12mila da inizio anno, i minori non accompagnati arrivati finora in Italia, mentre erano stati 14mila quelli in tutto il 2022.

Come si può capire da questi dati, l'attività diplomatica di Giorgia Meloni nel nord Africa ha prodotto risultati pari a zero elevato allo zero.

Ieri, sono stati 63 gli sbarchi registrati nell'arco di 24 ore, con un totale di 1.826 persone arrivate a Lampedusa. Un record, per numero di soccorsi e per totale di migranti approdati, mai raggiunto prima, tanto che all'hotspot di contrada Imbriacola ci sono, adesso, quasi 4 mila ospiti, fra cui 243 minori non accompagnati.

"Sono talmente tante le barche da soccorrere che non ci sono più unità di Guardia di Finanza e Guardia Costiera disponibili . Alle 14 vediamo una piccola motovedetta con un finanziere che si sbraccia a pochi metri dal porto. Tre barche piene di migranti arrivano da sole e si prova ad agganciarle..."

Questo è ciò che scriveva ieri la giornalista di Rai News, Angela Caponnetto.

La Ocean Viking, fino a ieri, aveva a bordo 438 sopravvissuti salvati in 10 ore di operazioni continuate. Nella notte alcuni sono stati trasbordati su una motovedetta della Guardia Costiera.

Nonostante la situazione, grazie alle misure dl governo Meloni (decreto Cutro) tre imbarcazioni appartenenti alle Ong sono trattenute nei porti italiani, in modo da aumentare il rischio di nuovi morti nel Mediterraneo centrale.