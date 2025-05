Il reclutamento forzato di minori da parte di gruppi armati illegali continua a essere un grave problema in Colombia.

Nei primi quattro mesi del 2025, l'ufficio del Difensore civico ha confermato 21 casi, mentre nel 2024 se ne erano registrati ben 541, con il dipartimento del Cauca particolarmente colpito.

Telemedellín evidenzia che i bambini coinvolti appartengono a diverse comunità, e che i mesi di gennaio, marzo, aprile e maggio hanno avuto i numeri più alti.

I dissidenti delle Farc, l'Eln e la Seconda Marquetalia sono tra i principali responsabili.

Le autorità e le organizzazioni per i diritti umani cercano soluzioni, ma il fenomeno persiste, richiedendo interventi più incisivi per proteggere l'infanzia dalla violenza.