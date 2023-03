La prevenzione è un ottimo investimento, lo dicono gli esperti e i dati a nostra disposizione. Anche se oggi, la sanità pubblica vive un momento di crisi profonda, controlli e prevenzione sono diventati quasi uno stile di vita.

I progressi della scienza fanno sì che molte patologie siano scoperte in tempo e curate adeguatamente. Per la salute fa molto anche la tecnologia attraverso sistemi sempre più sofisticati. L'innovazione è d'altra parte un campo in continua evoluzione, per sua natura.

Il passaporto della salute o Digital Health Passport è un innovativo strumento digitale messo a punto da B-Rewards, azienda impegnata nel digitale in più settori.

Passaporto della salute, di cosa si tratta?

Il passaporto della salute è una carta digitale, che contiene al suo interno tutte le informazioni che riguardano la storia clinica di una persona. Quando serve?

Serve soprattutto in casi di emergenza, per malori che avvengono in luoghi diversi dall'abitazione, o quando non è possibile rintracciare i propri familiari. La carta è di facile utilizzo, consente di accedere rapidamente a tutte le informazioni, che serviranno ai sanitari che ci soccorreranno. La salute è un bene che va preservato in ogni modo possibile, e se la tecnologia in questo può aiutarci, è un'ottima cosa per tutti.

Quali dati sono presenti sulla carta digitale?

Dopo l'acquisto, il passaporto della salute arriverà a domicilio vuoto e senza alcun dato presente. Sarà il possessore a caricare tutte le informazioni: storia clinica, allergie, gruppo sanguigno, infezioni recenti, patologie di cui si è affetti, interventi chirurgici subiti, terapie, medicinali e tutte le informazioni utili.

Sappiamo bene, come in tantissimi casi la tempestività nell'intervenire è fondamentale. Basti pensare, infatti, ai casi di infarto improvviso, ad esempio oppure a un ictus, ma anche a tanti malori dietro ai quali potrebbe celarsi un problema più serio. In tutti questi casi, se non si interviene in tempo, potrebbe essere troppo tardi. Il tempo è tutto.

Non a caso, negli scorsi anni, una legge ha stabilito l'obbligatorietà del defibrillatore negli uffici di pubblica amministrazione aperti al pubblico, nei porti, negli aeroporti, treni, navi, centri sportivi e in altri luoghi pubblici.

Chi è l'azienda digitale che ha creato il sistema Digital Health Passport?

L’innovazione digitale è entrata prepotentemente nelle nostre vite, ma non in senso negativo. B-Rewards sfrutta l’evoluzione digitale per creare sistemi e soluzioni che rendano la nostra vita sempre più semplice e smart, in una parola funzionale ai nostri bisogni e necessità.

Alla base del progetto passaporto della salute vi è uno studio approfondito, e una tecnologia all'avanguardia, che riesce a sfruttare tutte le opportunità del digitale, come il touch e tante altre soluzioni veloci e intuitive.