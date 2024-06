Lautaro-Inter, finalmente ci siamo: rinnovo al 2029 ormai in vista

Si avvicina sempre di più la firma del rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter. Nel pomeriggio, l’agente dell’attaccante argentino Alejandro Camano è stato intercettato nei pressi della sede dell’Inter e ha confermato lo stato avanzato della trattativa: “È andato tutto benissimo, siamo molto felici. La volontà di Lautaro è stata decisiva: io lavoro per lui e la sua decisione è sempre molto importante. Manca solo la firma? Decideranno l’Inter e Lautaro quando sarà il momento. Non so se sarà prima o dopo la Copa America, sarà l’Inter a comunicarlo”.

Qualche settimana fa, l’attaccante argentino aveva accettato l’offerta nerazzurra: contratto da 9 milioni di euro più bonus fino al 2029. Un matrimonio che molto probabilmente verrà ufficializzato prima dell’inizio della Copa America, in programma dal 20 giugno al 14 luglio.

Il rinnovo di Lautaro farà seguito a quello già ufficializzato di Nicolò Barella, che ha firmato anche lui fino al 2029. Ora il club nerazzurro attende solo di definire anche quello di Simone Inzaghi: nella giornata di ieri, mercoledì 12 giugno, c’è stato un incontro tra l’agente dell’allenatore e la dirigenza dell’Inter: filtra ottimismo con entrambe le parti che sono al lavoro per trovare un’intesa il prima possibile. L’Inter sta già programmando il proprio futuro.



Barella e Fagioli in gruppo: l’Italia al lavoro verso gli Europei

È iniziato l’allenamento degli azzurri: sono tutti in campo e tra di loro sono presenti in gruppo anche Barella e Fagioli. C’era attesa, a due giorni dalla gara d’esordio a Euro 2024 con l’Albania, per capire le loro condizioni (oltre che quella di Frattesi che però già ieri era rientrato in gruppo). L’interista e lo juventino sono sul campo del centro sportivo di Iserlohn insieme agli altri azzurri di Spalletti



Il Napoli segue Hermoso, ma c’è distanza sull’ingaggio

Appuntamento la settimana prossima per cercare di capire se esiste la possibilità di trovare un accordo. Al momento, infatti, c’è un po’ di distanza. Hermoso chiede uno stipendio da 6 milioni a stagione, mentre il club di De Laurentiis ne ha messi sul piatto 3,5 più bonus all’anno (contratto triennale con opzione per il quarto anno).



Ufficiale, Zanetti nuovo allenatore del Verona

Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Paolo Zanetti, che si è legato al Club gialloblù fino al 30 giugno 2025 con opzione per il secondo anno. Zanetti, 41 anni, originario di Valdagno, dopo due anni in Lega Pro, sulla panchina del Südtirol, approda in Serie B con il Venezia, con il quale ottiene la promozione in Serie A. Dopo la stagione di Serie A con i veneti, passa all’Empoli con il quale raggiunge l’obiettivo della salvezza nel campionato 2022/2023. Hellas Verona FC rivolge a mister Paolo Zanetti, e a tutti i componenti del suo staff, un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro.



Ag. Meret annuncia: “Resta a Napoli! Rinnovo? Passaggio obbligato, troveremo una soluzione”

L'agente Federico Pastorello, intercettato da TMW fuori dalla sede dell'Inter, ha fatto il punto sulla situazione di diversi suoi assistiti, tra cui Alex Meret.

Rinnoverà col Napoli?

“Da quando è arrivato Conte sembra che tutti vogliano rimanere. Mister Conte è una garanzia di successo, chiaramente i giocatori che erano incerti o mezzi e mezzi dopo una stagione difficile, con l’arrivo di un allenatore così importante si è ritrovato un po’ l’entusiasmo e lo spirito. Alex sarà contento di rimanere.

Il rinnovo? Sarà un passaggio obbligato avendo lui il contratto in scadenza e non volendo noi arrivarci. Il Napoli ha fatto un investimento quattro anni fa, lui sta bene a Napoli, ci metteremo a tavolino con il club per discutere. Sono convinto troveremo una soluzione”.