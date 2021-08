L’Inter avrebbe messo le mani sul laterale destro olandese. Denzel Dumfries sarebbe infatti atteso già stasera a Milano. Le visite mediche, prima della firma sul contratto con i nerazzurri, sono così fissate per domani. L’avventura nerazzurra per Dumfries sarebbe dunque pronta a cominciare. Simone Inzaghi presto avrà il dopo Hakimi.

Dumfries (Rotterdam, 18 aprile 1996) è un terzino olandese destro, forte fisicamente e abile in fase offensiva, dimostrandosi bravo sia in fase realizzativa che nel fornire assist. Nato e cresciuto a Rotterdam, suo padre è originario di Aruba mentre la madre del Suriname.

Cresciuto nelle giovanili del Barendrecht, nel 2014 diventa un giocatore dello Sparta Rotterdam, con cui ha esordito tra i professionisti il 20 febbraio 2015 in un match perso 2-1 contro l'Emmen. Nel luglio 2017 passa all'Heerenveen. Il 19 giugno 2018 il PSV ne acquisisce il cartellino. Esordisce in Eredivisie con la maglia del PSV contro l'Utrecht insaccando la rete del 4-0 all'80' minuto. Nel marzo del 2014 risponde alla chiamata della nazionale del suo paese di origine, Aruba, con la quale disputa due partite amichevoli contro Guam, nella seconda delle quali mette a segno il suo unico gol. Nel 2016 torna sui propri passi scegliendo di rappresentare i Paesi Bassi, partendo dalle giovanili. Il 13 ottobre 2018 scende in campo per la prima volta con la maglia della nazionale maggiore, nella partita vinta per 3-0 sulla Germania. Nel 2021 viene convocato per l’Europeo, scendendo in campo dal primo minuto nell'esordio contro l'Ucraina in cui segna la prima rete in nazionale. Si ripete al secondo turno mettendo a segno una delle due reti con le quali l'Olanda supera per 2-0 l'Austria; prima di lui tra gli olandesi solo Ruud van Nistelrooij aveva segnato due reti nelle prime due gare di un Europeo. Questa è stata la sua ultima rete nella competizione in cui lui ha giocato tutte e 4 le gare degli olandesi, che sono stati eliminati ai quarti dalla Rep. Ceca.