"La vera storia di Olli Mäki" dal 16 agosto al cinema

Olli Mäki vince il titolo europeo leggeri tra i diletanti nel 1959, dopo essersi classificato secondo nel 1957. Passato tra i professionisti nel 1960, nell'agosto del 1962 ha la sua grande occasione: combattere per il titolo mondiale dei pesi piuma.

Dalla campagna finlandese alle intense luci di Helsinki, tutto è stato preparato per consegnare il pugile Olli Mäki alla fama e al successo.

Olli deve solo limitarsi a perdere peso e a concentrarsi. Ma c’è un problema: si è innamorato di Raija.

Per sapere come andrà a finire, basterà che vi rechiate al cinema il 16 agosto, data in cui verrà distribuito il film "La vera storia di Olli Mäki" diretto dal regista finlandese Juho Kuosmanen, già vincitore di molti premi in festival importanti tra cui la Cinéfondation di Cannes e Locarno, e distribuito da Movies inspired.