Da oltre vent'anni Papeete Beach, dal mattino all'ora del tramonto, è perfetto per chi ha voglia di rilassarsi a Milano Marittima (RA). I celebri beach party del weekend sono solo una delle tante proposte di questa spiaggia, in cui tutto è pensato per dimenticare i problemi di ogni giorno... e farsi coccolare dallo staff del Papeete. I servizi sono all'altezza delle aspettative dei più esigenti e di un pubblico decisamente vasto, che va 0 a 99 anni.

Al Papeete Beach lo stile c'è, eccome, ma va sempre d'accordo con la qualità. Divertirisi e/o oziare qui è farlo sentendosi al centro della scena. C'è chi, semplicemente, se ne sta al sole o sotto l'ombrellone, scegliendo tra lettini e grandi kingbed da dividere con gli amici. Chi invece non vuol star fermo, entra in acqua e si diverte con divanoni o banana boat. Tra un selfie e una risata, la sera arriva in un attimo.

Andiamo però con ordine: la giornata perfetta, al Papeete Beach, inizia con una colazione da re da gustare in riva al mare, magari con i piedi nella sabbia, accomodati sul proprio lettino. Tra l'altro, il relax al Papeete Beach è decisamente ecologico. Basta seguire le indicazioni insieme al logo "etica eco" nelle diverse installazioni della spiaggia per fare la propria parte.

Più tardi, quando il sole è alto nel cielo, è difficile non cedere alla voglia di gustare i piatti di Vincenzo Caputo, al nuovo beach restaurant La Pluma (aperto solo a pranzo). D'origine partenopea, lo chef nei suoi piatti rivisita le ricette simbolo della cucina romagnola, con influenze campane ed internazionali. L'alternativa veloce è una piada, preparata a regola d'arte, in riva al mare o accomodati al Tropical Bar di Papeete Beach.

E al tramonto, dopo un altro bagno di sole, che si fa? Dal lunedì al venerdì, dalle 17:30, per tutta l'estate, ecco Sunset Ritual, l'aperitivo di Papeete Beach da vivere accompagnati dal sound dei dj di Radio Papeete. Se il sabato e la domenica l'atmosfera è scatenata, durante la settimana, mentre ci si lascia cullare dal sound dei dj di Radio Papeete, si gustano cocktail d'eccellenza accompagnati da tapas gourmet.



Papeete Beach

Via Terza Traversa Pineta 281

48015 Milano Marittima – RA

www.papeetebeach.com

InfoLine: +39 348 9700555

Beach: +39 349 3717477

Ristorante: +39 0544 991208

[email protected]



Papeete Beach, Villapapeete: two brands, one soul

