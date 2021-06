Sabato 19 giugno da mezzanotte alle 2 sull'emittente britannica Mersey Radio, disponibile anche online a questo indirizzo web - http://www.merseyradio.co.uk - il sound sarà quello dei dj producer italiani Marco Fratty & Marco Flash, entrambi bergamschi, che producono musica insieme da anni e che insieme si fanno chiamare MFX2.

Il programma per il quale il loro dj set di due ore è stato selezionato è House Party, a cura di Mark Simon, l'organizzatore del Reminisce Festival, un evento da decine di migliaia di persone. Gli FPI Project di Marco Fratty sono stati spesso ospiti di questo importante festival... ed il sound delle produzioni degli MFX2 in qualche modo si rifà alla storia della musica da ballo.

Recentemente hanno remixato la versione interpretata dalle Sister Sledge di "Good Times", un super classico della musica da ballo. Pur rispettando la magia dell'originale prodotto dagli Chic, l'hanno trasportato nel presente... ed il brano è stato inserito nelle chart internazionali che contano, (Music Week in UK, The Buzz Chart in Francia, etc)

E presto, già venerdì 25 giugno, esce il loro nuovo singolo "Saving your Loving", che come il remix di "Good TImes" viene pubblicato da New Music International, la casa discografica di Pippo Landro.

"Abbiamo deciso di non puntare su una nuova cover, bensì su un brano originale. Sia chiaro, amiamo il sound anni '70 e qualche riferimento a quel periodo ci sarà. La voce è quella di Molly Morgan, che non è famosa, ma noi è piaciuta subito tantissimo", spiegano gli MFX2, ovvero Marco Fratty & Marco Flash. " Abbiamo già girato anche il video. E' molto innovativo, visto che ci sono un bel po' di ologrammi. Noi ce ne stiamo in console, dove stiamo da una vita e la nostra immagine si alterna con quella dei nostri 'doppi digitali'. Che dire? Incrociamo le dita! Speriamo abbia lo stesso successo di 'Good Times'. E' sempre la gente che decide, in fondo".

MFX2 (Marco Fratty & Marco Flash) su Instagram

https://www.instagram.com/marco.fratty_marco.flash/