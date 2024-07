La quarta puntata di "Segreti di Famiglia", in onda il 7 luglio, promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso. Ceylin, dilaniata dai dubbi sulla colpevolezza di Cinar, stringe un accordo pericoloso con Yekta. L'avvocato le promette di nascondere la verità a Zafer, il padre di Ceylin, in cambio del suo allontanamento da Engin, il figlio di Yekta. Un patto che potrebbe avere conseguenze inaspettate e mettere in pericolo la stessa Ceylin.

**Serdar: un anello debole nella rete di segreti**

Intanto, Ilgaz, sempre più determinato a scoprire la verità sull'omicidio di Inci, cattura Serdar, amico di Cinar. Durante una perquisizione a casa di Cinar, Ilgaz trova delle pasticche sospette nascoste nell'orsetto che Cinar aveva regalato a Defne. Una scoperta che potrebbe inchiodare Cinar e portare alla luce una verità sconvolgente.

**Zumrut e Osman: scelte difficili**

Mentre le indagini procedono, Zumrut si trova di fronte a un bivio: testimoniare contro Cinar e rischiare la vendetta di Yekta o proteggerlo e vivere con il tormento del segreto? Anche Osman, il padre di Inci, è combattuto tra il desiderio di giustizia e la paura per la sicurezza della sua famiglia.

**Neva: un ritorno inaspettato**

A complicare ulteriormente le cose, il ritorno in città di Neva, sorella di Pars ed ex fiamma di Ilgaz. La donna è determinata a scoprire cosa sta succedendo tra Ilgaz, Cinar e Ceylin, alimentando tensioni e sospetti.

**Un vortice di segreti e menzogne**

Con il passare degli episodi, la rete di segreti e menzogne che avvolge le famiglie Ilgaz e Soyer si infittisce sempre più. Tra colpi di scena inaspettati, tradimenti dolorosi e verità inconfessabili, la tensione cresce e la ricerca della giustizia sembra sempre più lontana. Non perdete il prossimo appuntamento con "Segreti di Famiglia" per scoprire come si evolveranno le vicende dei protagonisti e quali segreti verranno svelati.