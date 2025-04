Prende il nome da uno slogan pubblicitario pronunciato da una bambina il titolo dell’opera “Per un mondo più pulito” di Noti (Antonietta) Vincelli, che sarà presentato al Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 15 al 19 maggio 2025, presso il Lingotto Fiere. L’opera - pubblicata nella collana “I Diamanti della Poesia” dell’Aletti editore - è la storia di una breve parte di vita attraverso riflessioni e poesie in cui emerge l’amore per i miti e le favole, elementi da salvare perché possano essere un nutrimento per le nuove generazioni. Ad ispirare l’autrice, psicoterapeuta che vive a Ovada (Alessandria), è l’osservazione della realtà: la natura, le nuvole, il clima, il rapporto con la terra, tutto ciò che accade.

«Per un mondo più pulito - scrive, nella Prefazione, Francesco Gazzè, scrittore, poeta e paroliere, fratello del noto cantante Max Gazzè - è dunque un continuo susseguirsi di episodi davvero importanti e significativi, ma tre di questi in particolare sembrano prendere letteralmente il lettore per il bavero e scuoterlo dal suo distratto vivere abituale: La forza dei bambini fa girare la testa per intensità di forma e contenuto, porta quasi alle lacrime; Tramonto è un dipinto con la poesia dentro, lascia attoniti davanti a una verità mistica e ancestrale; e poi Non usate le forbici, / create le cose da niente. / Danzate! / E date scandalo (Infine) è un inno al coraggio, alla forza interiore, alla libertà. È la definizione perfetta di vita».

Poesie e Pensieri di Noti Vincelli sono pregni di purezza, proprio perché dedicati ai bambini (e agli educatori), «coloro che - afferma la stessa autrice - sanno giocare sempre, anche in ospedale, anche dopo i bombardamenti. È importante che fare poesia, ascoltare musica, dipingere ciò che si ascolta, sia considerato inerente al gioco e che il gioco faccia parte della vita». La poetessa sente la suggestione dei lirici greci, di molti poeti, «gli improvvisi silenzi che suscitano Garcia Marquez, Neruda. Risposte che ti arrivano all’improvviso a ciò che stai pensando».

La silloge, che si trova anche in versione e-book, rappresenta la bellezza di stupirsi dinanzi al mondo, ma anche alle meraviglie più nascoste dell’essere umano. Ciò che resta incondizionato e non muta con il mutare degli eventi. Noti Vincelli, che dopo tanti anni torna alla 37esima edizione del Salone del Libro, dà appuntamento alla rinomata fiera dell’editoria per trasmettere forte il suo messaggio di bellezza: «trovare il tempo per stupirsi è ancora possibile».