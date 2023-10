WhatsApp, una delle app di messaggistica più utilizzate al mondo, ha introdotto una nuova funzione rivoluzionaria chiamata "Ascolta Una Volta" per i messaggi vocali. Questa innovazione è progettata per garantire una maggiore privacy agli utenti e offre un controllo più completo sulla condivisione di messaggi vocali sensibili.

Come Funziona "Ascolta Una Volta"?

Quando invii un messaggio vocale utilizzando la funzione "Ascolta Una Volta", il destinatario riceverà una notifica speciale che indica che il messaggio può essere ascoltato solo una volta. Ciò significa che il destinatario non potrà inoltrare, salvare o registrare il messaggio. Questa funzione è simile a una protezione DRM (Digital Rights Management) per i contenuti vocali. Una volta ascoltato il messaggio una volta, non sarà più accessibile. Questo nuovo livello di privacy può essere particolarmente utile in situazioni in cui è fondamentale limitare la condivisione di determinate informazioni vocali.

Per inviare un messaggio vocale "Ascolta Una Volta" su WhatsApp, segui questi semplici passaggi:

Apri la chat in cui desideri inviare il messaggio vocale.

Premi e tieni premuto il pulsante di registrazione vocale.

Scorri verso l'alto mentre tieni premuto il pulsante per attivare la modalità "Ascolta Una Volta."

Tocca il pulsante con un'icona verde rotonda e il numero "1" per abilitare la modalità "Ascolta Una Volta."

Una volta inviato il messaggio, esso apparirà come un breve testo che indica "Voce" e non sarà più accessibile dopo il primo ascolto.

Oltre a questa innovativa funzione di messaggistica vocale, WhatsApp continua a introdurre miglioramenti e nuove funzionalità per migliorare l'esperienza degli utenti. Resta aggiornato sulle ultime novità dell'app per sfruttare appieno tutte le nuove funzioni disponibili.

In conclusione, WhatsApp con la sua funzione "Ascolta Una Volta" offre un maggiore controllo sulla privacy e una nuova dimensione di sicurezza nella condivisione dei messaggi vocali.