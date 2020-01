Un nuovo video molto mediterraneo e una nuova canzone partheno-dance che vede coinvolta Alessia Ciccone & Dj Claudio Ciccone Bros è appena uscito e si chiama “Vita mia”.

Un sax sensuale e avvolgente e una Napoli da favola fanno da cornice a ‘Vita Mia’, il primo videoclip dell’artista partenopea Alessia Ciccone & Ciccone Bros.

Il brano e' stato presentato nel popolare show di Radio Marte Stereo la Radiazza condotta dal popolarissimo speaker Gianni Simioli che per l'occasione ha definito il sound una House alla Napoletana.

Il video girato in parte al glorioso-Palazzo Don Anna, vede la presenza degli eleganti vestiti dell’atelier di Adriana Caruso indossati da Alessia Ciccone, espressione di una musica moderna ed antica al tempo stesso che sta emergendo da Napoli.

Il video vuole richiamare la leggenda della sirena Partenope.

La leggenda narra che probabilmente per una delusione amorosa dovuta alla mancata seduzione del marinaio Ulisse, decide di togliersi la vita (Vita Mia)si racconta nella leggenda che il corpo della sirena Partenope, divenne l’isola su cui oggi poggia il Castel dell’Ovo cioè l’isola di Megaride.

Da lì si sviluppo' poi la città che oggi chiamiamo Napoli.

Secondo le leggende le sirene sono famose per il loro canto e il fatto che Napoli sia la città per eccellenza della canzone affonda le sue radici nelle doti canore della sua fondatrice: la sirena Partenope.

Queste leggende raccontano quanto la musica e il mare siano nel DNA di Napoli e nel video di Alessia Ciccone.





Alessia Ciccone presentera' il brano Vita Mia a Radio Amore Napoli.







Sara' Ospite di Radio Base dove presentera' il singolo "Vita Mia"...



e della fortunata e seguitissima trasmissione condotta da Ciro Tumullillo "Vamos "su Telelibera Campania TLC 174.



Intervista e presentazione del nuovo singolo Vita Mia presso la Web Tv di Net.Napoli.



Alessia Ciccone & Ciccone Bros

Video Ufficiale del singolo Vita Mia Credits:

Alessia Ciccone website

Bagno Elena

Atelier Adriana Caruso

Rogiosi Editore - www.rogiosi.it

Dj Claudio Ciccone Bros - www.facebook.com/djclaudiocicconebros



Alessia Ciccone è l'espressione più lampante di una musica moderna ed antica al tempo stesso artista cresciuta con tutte le diversità spirituali e letterarie ,filtrata da esperienze musicali completamente nuove.



Alessia Ciccone e la Magia del Suo Sax: Moderno,Unico,Sexy e Inconfondibile… un Sound mistico rigenerato, fresco,unito all’esperienza ed il talento del Dj Claudio Ciccone Bros. dalla London School of Sound.

Un duo di musicisti moderni e originali protagonisti anche delle scene internazionali.

ll nuovo progetto di Alessia Ciccone e' stato opening act della fortunata tournee' italiana di Steve Norman Sax degli Spandau Ballet & del Dj Claudio Ciccone Bros.



"Modern-Remixes & FlashBack" nelle principali citta' italiane di Napoli, Roma, Padova, Firenze, Cattolica, Milano, Viareggio, duettando spesso live con l'icona Steve Norman sul brano originale de I Racconti di Ale eseguita con due sassofoni "I Racconti di Ale" brano presente nella compilation Cafe' do' Friariell Vol.2 registra il primo posto come Top Album su iTunes mentre il brano “Il Tango Dell’Amore”, raggiunge la 26esima posizione nella Top 100 House New Release di BeatPort.