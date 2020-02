Oltre ad annunciare che nei prossimi giorni, specie al centro-sud, il clima in Italia vedrà riaffacciarsi nuovamente l'inverno, l'attività della Protezione Civile questo mercoledì è stata caratterizzata dall'avvio della gestione della macchina operativa per fronteggiate lo stato di emergenza decretato dal coronavirus di Wuhan.

"Il Capo Dipartimento Angelo Borrelli coordinerà, per il tramite dei soggetti attuatori, la realizzazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata, il potenziamento di controlli nelle aree aeroportuali e portuali, in continuità con le misure urgenti già adottate dal Ministero della salute e le attività per il rientro delle persone presenti nei paesi a rischio e il rimpatrio dei cittadini stranieri nei paesi di origine esposti al rischio.

Per la realizzazione di tali interventi, il Capo Dipartimento e gli eventuali soggetti attuatori, a cui spetta l'approvazione dei progetti anche ricorrendo alla conferenza di servizi, ove ricorrano i presupposti normativi, potranno procedere in deroga alla normativa vigente in tema di appalti pubblici e con il ricorso al regime di somma urgenza".

Inoltre, la Protezione Civile quest'oggi ha siglato anche un'intesa con i Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) al fine di creare una virtuosa sinergia volta a ottimizzare le attività di gestione e somministrazione dei pasti in emergenza.

La convenzione, firmata dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, e dal Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute, per lo sviluppo di "reciproche sinergie formative e operative volte ad accrescere il livello di assistenza alla popolazione in contesti emergenziali ... consisterà nell'individuazione di aree per la somministrazione dei pasti, di depositi per le derrate alimentari, di aree di stoccaggio rifiuti e scarti sanitari e farmaceutici, di ambulatori e farmacie da campo, di aree per lo stoccaggio farmaci e dispositivi medici, di allevamenti e aree destinate ad animali randagi o d'affezione".

Il coinvolgimento dei NAS nelle attività di Protezione Civile, grazie a questo protocollo, ha un'importanza strategica per il Sistema, tanto nella riduzione del rischio quanto nella gestione dell'emergenza.