CASERTA - Incentrato su un tema estremamente attuale l’incontro-dibattito svoltosi a Caserta nell’aula magna del Liceo Manzoni, nella circostanza gremita da un folto pubblico e da centinaia di alunni dell’istituto, la cui attiva partecipazione si è rivelata attraverso interessanti domande rivolte ai relatori nel corso del question time, al termine dei lavori.

Il meeting, promosso dal Lions Club “Caserta Real Sito di San Leucio” in sinergia con il Liceo Manzoni, dopo l’applaudito intervento di saluto della Dirigente Scolastica Prof.Adele Vairo (nella foto al centro con i relatori) , è stato impeccabilmente presentato dalla cerimoniera del Club Prof.Lidia Santagata e coordinato dal Prof.Giuseppe Porzio che, con una dotta introduzione dell’argomento, ha presentato i relatori, nell’ordine: Stefano Marrone Docente di Matematca e Fisica dell’Unicampania,Vincenzo Motta Psicologo del Lavoro presso il Camaldoli Hospital di Napoli e Mario Romano Avvocato cassazionista, vice presidente nazionale dell’AssoStampa Forense.

Con approfondimenti di pregevole natura tecnico-scientifica gli oratori hanno illustrato i vari aspetti dell’utilizzo della intelligenza artificiale nel campo della Medicina, dell’Industria e della Giustizia, non trascurando di sottolinearne gli eventuali rischi ove non se ne disciplini adeguatamente l’uso.

Non a caso – come ha ricordato Romano, rispondendo ad uno dei tanti quesiti posti dagli studenti – il prof. Joffrey Hinton (considerato tra i padri dell’Intelligenza artificiale) nel maggio dello scorso anno si è dimesso da Google allo scopo di avere la libertà di avvertire circa lo straripamento provocato dall’eventuale cattivo uso della sua “creatura”, che potrebbe trasformarsi in autonomo strumento “distruttivo in quanto privo di contenuti etici.

Alle interessanti dissertazioni dei tre relatori, ha fatto da contrappunto la esaustiva conclusione dell’Ing.Mauro Sellitto (Presidente di Zona del Distretto 108YA) il quale ha anche colto l’occasione per ringraziare il Lions Club Caserta Real Sito, nella persona del Presidente Antonio Della Rocca e del Segretario Giovanni Imparato, per l’organizzazione dell’importante evento, rivelatosi ulteriore esempio del We Serve, in sintonia con le linee guida del Governatore Pasquale Bruscino sintetizzate nel motto “affidabilità e concretezza”.