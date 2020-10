Arruolatevi nell'esercito di Trump per combattere a favore del presidente, per fare di nuovo grande l'America. Si cercano volontari!

Questo è il senso di uno dei tweet di lunedì, postato dal presidente Trump, in attesa di essere dimesso in giornata dal Walter Reed National Military Medical Center di Bethesda, dove è ricoverato dopo essere stato colpito dalla Covid.





Volunteer to be a Trump Election Poll Watcher. Sign up today! #MakeAmericaGreatAgainhttps://t.co/3AnrRV7uSz — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020



Ma numerosi sono stati oggi anche i tweet di Trump che incoraggiavano gli americani a votare per lui nelle elezioni di novembre, riportando gli slogan della sua propaganda: LAW & ORDER, RELIGIOUS LIBERTY, BIGGEST TAX CUT EVER AND ANOTHER ONE COMING... e così via.

Tra tutti quelli, però, è soprattutto il messaggio per il reclutamento di volontari per il suo esercito che fa venire qualche preoccupazione... sia per il doppio senso della chiamata, sia per l'impiego a cui i soldati di Trump sono chiamati.

L'Election Day Team, oltre al controllo delle normali attività burocratiche e amministrative in un seggio, a seconda dello Stato in cui si troverà ad operare, potrà essere coinvolti, il giorno delle elezioni, in altre attività.

E perché il suo ruolo è importante? Perché, come spiega in un video una signora molto perbene, "sappiamo tutti che i democratici ricorreranno ai loro vecchi sporchi trucchi, il giorno delle elezioni, per essere sicuri che il presidente Trump non vinca".

Quali siano questi "vecchi trucchi", però, non ci viene spiegato.

In compenso, fa un po' gelare il sangue che il presidente degli Stati Uniti chiami a raccolta i suoi sostenitori in un proprio "esercito", dopo aver strizzato l'occhio nei giorni scorsi a dei gruppi armati neofascisti dicendo loro di rimanere in attesa (pronti ad una possibile chiamata), con il presumibile intento di schierarlo in base alle leggi dei vari Stati a presidio dei seggi elettorali, utilizzando degli energumeni armati di tutto punto che incitino (o minaccino) gli elettori a votare Trump.

Quella riportata può essere una supposizione pessimistica o la triste anticipazione di quanto un personaggio disperato come Trump sia pronto a rischiare pur di non rinunciare all'incarico.