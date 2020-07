Molta giusta la rigida applicazione del rispetto della legge messa in atto a Salerno, dove si sono registrati pericolosi focolai di Covid-19.

Il coronavirus, come ho già più volte ricordato, non è stato vinto ed è ancora in circolazione. Giusto pertanto, prima di assistere ad un disastro, correre ai ripari.

Le prime tre multe da mille euro per mancato utilizzo della mascherina al chiuso - in applicazione dell'ordinanza firmata ieri sera dal presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca - sono state elevate a Salerno, questa mattina, in tre esercizi commerciali della zona orientale. Non si esclude la chiusura degli stessi locali, peraltro ipotizzata dallo stesso De Luca.

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, accompagnato da alcune pattuglie della polizia municipale, ha effettuato personalmente sopralluoghi per constatare se gestori e personale degli esercizi commerciali rispettassero le disposizioni anti-Covid, come riportato dall'Ansa.







