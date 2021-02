Il 28 Febbraio, nella suggestiva cornice della città eterna, si svolgerà la seconda edizione dell’evento International Fashion Roma ideato da Elena Rodica Rotaru. Una giornata che unirà il fascino della moda, del design, della bellezza e dei colori di tutto il mondo durante la quale vari stilisti mostreranno le loro creazioni.

Tra loro non poteva mancare Fabiana Gabellini, già nota a Roma per aver partecipato a sfilate ed eventi, che presenterà la sua nuova collezione Haute Couture in un’atmosfera dove l’arte, la creatività e l’amore per la cultura saranno il fil rouge dell’intera performance. Sullo sfondo dell’antica Roma, sfileranno creazioni incantevoli che evocano i fasti imperiali, sempre capaci di suggestionare un pubblico amante dell’arte e della moda.

A sottolineare questa complicità, anche alcuni abiti esclusivi tratti dalle opere dell’artista Paola Zannoni, testimonianza della sperimentazione, dell’innovazione stilistica e della grande vitalità creativa di Fabiana Gabellini. Un dialogo con l’arte contemporanea volutamente esaltato dal contrasto tra antichità e modernità per un’eleganza ed un lusso senza tempo capace di esaltare l’identità femminile.

Quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria, l’evento, presentato da Barbara Castellani e Giovanni Cipo, si svolgerà all’interno degli studi televisivi di Gold Tv ed andrà in onda sul canale televisivo italiano ODEON TV all’interno del programma “FACES”, ideato da Giovanni Cipo e Cesare Romano, prodotto dall’agenzia CR65EVENTI di Cesare Romano e Camelia Birlan, con la direzione artistica di Elena Rodica Rotaru.

Un’occasione straordinaria per Fabiana Gabellini poichè le permetterà di mostrare le sue stupende creazioni ad un vastissimo pubblico: non solo stampa e buyers ma anche tanti telespettatori che vorranno assistere all’imperdibile spettacolo ed una giuria la quale assegnerà il prestigioso premio ”International Fashion Roma’’. Un modo per far risaltare il proprio talento in contesto internazionale e, al tempo stesso, cercare di ottenere i consensi ed i pareri del team di esperti del settore che dovranno decretare il vincitore.







La Giuria sarà composta da: Arianna Di Lembo (Docente, costumista e fashion designer), Miruna Cajvaneanu (Giornalista, blogger e autrice presso Mixità), Lucia Barboni (Fashion blogger), Gaetano Alaimo (Giornalista Direttore di newtuscia.it), Gianni Graziano (ELI Hairstylist & Makeup Artist), Michele Spanò (Hairstylist di molti personaggi del mondo della moda, della musica, della tv e del cinema), Marzia Longhitano (Hairstylist 2° classificata al Festival mondiale Osaka 2019 nella categoria acconciature da sera), Concetta Petti (Avvocato ed esperta in diritto d’autore A&R Manager del VMA, docente di area Sanremo, founder del marchio Centolino che produce luxury beachwear), Francesca Polidori (Docente di canto nella Golden Music e referente del Village Music Academy.

Ha fatto parte di giurie prestigiose tra le quali quella del CANTAGIRO e quella della trasmissione RAI “Prodigi”), Prasanna Wrerasooriya & Patricia Aleman (Organizzatori International Fashion Week Milan/London/Paris/Dubai), Andrea Rigon (Direttore di You Style Magazine), Flavio Franceschini (Fotografo di moda), Chiara Pavoni ( Artista poliedrica, ballerina ed attrice), Dott. Prof. Silvio Smeraglia (Chirurgo plastico dei VIP), Jonathan Tabaccheria (Make-up Artist e coreografo).

www.fabianagabellini.com